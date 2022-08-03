Прокремлевский политолог назвал главные причины роста экономики Ярославской области

– Тот факт, что Путин провел уже вторую встречу с Евраевым за два месяца, означает доверие президента к врио губернатора. Причем тут «доверие» – это не личностная категория, а оценка заслуг человека, которому поручили управлением регионом, – сказал политолог Александр Асафов. В среду, в предверии выборов губернатора, президент Владимир Путин провел беседу с руководителем Ярославской области Михаилом Евраевым.

В ходе разговора с главой государства были высоко оценены успехи Михаила Евраева в экономической сфере, считает политический обозреватель радио «Говорит Москва», член Российской ассоциации политконсультантов Александр Асафов. В качестве примера эксперт напомнил про работу антисанкционного штаба в регионе, созданного в Ярославской области в начале марта. «Евраев одним из первых глав субъектов РФ создал такой штаб и начал оперативно принимать необходимые меры. Отчасти благодаря этому, сегодня область показывает высокие результаты, что важно как образец и на федеральном уровне», – сказал эксперт.

Евраев был назначен врио губернатора относительно недавно – в октябре прошлого года, но за время его работы в области утроилось количество системообразующих предприятий, напомнил собеседник. «Не могло остаться без внимания федерального центра и достаточно оригинальное решение Евраева – о предоставлении бизнесу льготных займов под оборотные средства и инвестиции», – добавил Асафов.

Собеседник напомнил, что при появлении нового главы региона, не связанного с местными элитами, всегда появляются опасения – договорится или нет новый руководитель с предшественником, примут его или будут саботировать все его решения местные финансово-промышленные группы.

«В случае с Ярославской областью многие наблюдатели думали, что тут «будет искрить», что сторонники бывшего губернатора, а ныне депутата Госдумы Анатолия Лисицына не воспримут Евраева. Но ничего подобного не произошло, потому что Евраев, образно говоря, человек-баланс. Он сторонник эффективного управления с соблюдением баланса интересов, экономики, бизнеса и социальной политики без перекосов в какую-либо сторону. То же самое касается и его отношения к группам влияния», – указал Асафов.

Президент Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым назвал «удовлетворительным» социально-экономическое положение в регионе. «Растет валовой региональный продукт, промышленное производство, инвестиции растут. В целом работа вами налажена в последнее время», – сказал президент.

«Есть проблемные вопросы. Это дорожные сети, прежде всего местного, регионального значения. Действительно, есть над чем работать, это совершенно очевидно. Этому нужно уделять внимание. Экология – вы упомянули о зеленых маслах, смесях нефтепродуктов различных – тоже вместе с правительством нужно заниматься этим напряженно», – поручил глава государства.

Евраев доложил президенту, что по итогам прошлого года индекс промышленного производства региона составил 106,8%, а объем инвестиций в основной капитал – 112,4% при плановых показателях 103,9%. По его словам, в регионе было введено 760 тысяч квадратных метров жилья, а за первые полгода 2022-го – уже 551 тысяча. Глава региона пообещал, что в следующем году проблема обманутых дольщиков будет полностью решена.