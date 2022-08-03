Как включить свитер в свой образ, когда станет прохладнее: актуальные модели и стильные способы

Уже заканчивается лето, и все чаще начинают дожди, которые приносят немного прохлады. Именно поэтому по утрам становится уже достаточно свежо. Чтобы чувствовать себя максимально комфортно, стоит добавить к своему повседневному наряду теплый свитер. Вот несколько советов относительно того, как включить этот наряд в свой образ, чтобы при этом не было холодно или жарко.

Свитер с юбкой

Будь то длинная юбка или же короткая, это довольно интересная и практичная идея, и она всегда остается в моде. Свитер помогает прикрыть верхнюю часть тела и при этом ощущать прохладу в нижней части. Это поможет обеспечить определенный баланс температуры тела и при этом не умирать от жары.

Кроме того, наряды, включающие юбку, идеально подходят для повседневной прогулки.

Носить с укороченными брюками

Такой наряд является самым лучшим вариантом одежды в летнем сезоне. Дизайн брюк и материал, из которого они выполнены, станут просто идеальным дополнением к свитеру.

Такое сочетание позволит поддерживать идеальный температурный баланс. Кроме того, наряд получается достаточно формальным, именно поэтому отлично подходит для похода в офис.

Носить как платье

Если в гардеробе есть свитер оверсайз, то стоит начать носить его в качестве платья. Такой наряд просто идеально подходит для того, чтобы чувствовать себя комфортно и прохладно в течение дня, поскольку это единственная одежда, которую вы носите.

Можно комбинировать свитер вместе с теннисными туфлями, чтобы придать образу более повседневный вид. Также можно комбинировать такой наряд вместе с колготками и короткими ботинками, если день дождливый.

Тонкий свитер

Свитера всех форм, размеров, цветов и текстур выглядят просто прекрасно. Однако, если слишком жарко носить вязаный свитер, можно попробовать надеть более тонкую шерстяную модель, которая позволит чувствовать себя более прохладнее и комфортнее в жаркое время года.

Такой наряд отлично смотрится с совершенно любым низом и обувью и подходит для каждого случая.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Кардиган и футболка

Если нравятся кардиганы, то можно сочетать их со стильной футболкой, чтобы создать красивый летний и свежий образ.

Можно носить свитер с теннисными туфлями, сандалиями или балетками. Также можно дополнить образ джинсами, так как деним отлично подходит для прохладного летнего дня.

Если планируете отправиться на прогулку с друзьями, то стоит дополнить образ солнцезащитными очками.

Комбинировать с платьем

Платье является отличным предметом гардероба, когда на улице жарко.

Можно надеть на него тонкий свитер, чтобы создать ретро-образ и защитить себя от холода. В сочетании с кроссовками наряд хорошо подойдет на лето.

Свитер оверсайз

Свитера оверсайз считаются самым лучшим выбором, так как непринужденность их покроя позволяет чувствовать себя комфортно даже тогда, когда вы носите их в жаркое время года.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

В дополнение к роскошным текстурам и цветам большинство из моделей имеют элегантную ниспадающую горловину, обнажающую плечи. Можно носить с джинсами и балетками.

Стиль кроп-топ

Отлично смотрится свитер с укороченным дизайном. Он хорошо сочетается с джинсами с высокой посадкой. Такой наряд поможет чувствовать себя свежо и сохранять прохладу в течение дня.

Чтобы обеспечить свежесть в течение дня, стоит просто собрать волосы в пучок или заплести их в косу. Так можно создать супермилый образ.

С шортами

Шорты, безусловно, являются самой лучшей летней одеждой, так как они помогают нам чувствовать себя максимально комфортно в течение дня. Хорошо смотрится такой наряд вместе со свитером оверсайз.

Такой наряд просто идеально подойдет для прогулки в выходные дни. Кроме того, получается стильный и непринужденный образ.

С джинсами

Основой, которая имеется в шкафу, несомненно, являются джинсы. Они просто отлично смотрятся вместе со свитером на пуговицах.

Такое сочетание одежды поможет выглядеть несколько моложе. Кроме того, такой образ смотрится свежо весь день.

Дополнить образ можно теннисными туфлями и наслаждаться летом.