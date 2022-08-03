Трещины и мозоли — обычное дело, но вам не обязательно с ними жить. 8 домашних средств против трещины на пятках

Трещины и мозоли на пятках не несут никакого вреда здоровью. Но с точки зрения комфорта и эстетики это является серьезной проблемой. К счастью, все это можно решить самостоятельно, без лишних трат на косметолога. Обязательно возьмите на заметку несколько домашних методов предотвращения трещин на пятках.

Ежедневный ритуал

Конечно, домашние методы не дают моментального результата. Но если вы подойдете к вопросу ответственно и будете регулярно ухаживать за пяточками, уже скоро кожа вновь станет мягкой. Прежде всего возьмите на заметку такой ежедневный ритуал:

Налейте в тазик или в ванну теплой воды, растворите немного жидкого мыла и распарьте ноги в течение 20 минут. При помощи пемзы, скребка или жесткой губки потрите пятки, чтобы удалить частички огрубевшей кожи. Тщательно промойте ноги под проточной водой, а затем насухо вытрите их полотенцем. Чтобы гарантированно удалить всю влагу, дополнительно промокните пятки бумажными салфетками. Намажьте пяточки специальным кремом для ног. Если такого нет, подойдет обычный крем для рук, но его нужно наносить более густым слоем.

Пилинг-носочки

Радикальное средство для удаления огрубевшей кожи – пилинг-носочки, которые можно приобрести практически в любом косметическом магазине. В составе пропитки содержится высокая концентрация кислот, благодаря которому практически весь роговой слой отходит за один раз.

Ночная вазелиновая маска

Вазелин – это исключительно доступное, но очень действенное средство против трещин на пятках. Его нужно применять так:

перед тем как лечь спать, хорошо вымойте ноги с мылом (можно немного потереть щеткой); нанесите на проблемные места плотный слой вазелина; наденьте на ступни целлофановые пакетики, чтобы создать “парниковый эффект” и ничего не испачкать; сверху наденьте плотные носочки; наутро нужно просто ополоснуть ноги под краном и насухо вытереть – вы не узнаете свои пятки, они будут мягкими.

Мед

Мед не зря называют “домашним лекарем”. Это универсальный чудодейственный продукт, который укрепляет здоровье и помогает решать косметологические проблемы. В частности, он отлично размягчает и заживляет даже самые глубокие трещины на пятках. Медовая маска для пяточек делается так:

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Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица Распарьте ноги в теплой мыльной воде и вытрите насухо. Чайную ложку меда смешайте с каплей миндального масла. Нанесите смесь на пятки. Наденьте на ноги целлофановые пакетики и носки. Через 20 минут смойте теплой водой и намажьте кремом.

Алоэ

Если у вас на окне растет столетник, значит, у вас есть отличное средство от трещин на пятках. Оно отлично увлажняет и заживляет кожу, а также обладает антисептическим и обезболивающим эффектом. Просто смазывайте проблемные места соком алоэ перед сном. Или разрежьте лист вдоль, приложите срезом к трещине и зафиксируйте на ночь.

Вода

В качестве профилактики пейте побольше воды. Именно чистой воды, а не чая, кофе, соков или компотов. Одна из ключевых причин образования трещин и мозолей на пятках – недостаток жидкости в организме.

Пластырь

Если на пятках уже образовались глубокие трещины, в них может попадать пыль, грязь и микробы. К тому же, если вы целый день проведете на ногах, трещины будут лишь разрастаться. Чтобы предотвратить это, заклейте их бактерицидным пластырем. Предварительно можно нанести немного заживляющей мази.

Бальзамы и мази

На полках магазинов представлен огромный ассортимент кремов, бальзамов и мазей для пяток. Чередуйте разные средства, чтобы найти то, которое подойдет именно вам.