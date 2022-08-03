Скандалы: Готовился заранее

Перед репатриацией в Израиль Михаилу Прохорову пришлось заплатить в России налоги на сотни миллионов рублей

Действия группы компаний ОНЭКСИМ, в частности, взаимодействие с кипрскими офшорами в свое время явно заинтересовали проверяющие органы. История началась с проверок, а закончилась судебными разбирательствами. Лишние сложности Михаилу Прохорову были не нужны, совпало или нет, но после того конфликта он вывел холдинг из офшоров, а позже начал избавляться уже от российских активов.

Как мы рассказывали в предыдущем материале, Михаил Прохоров задолго «до» уже выводил постепенно свои активы за рубеж. В частности, в 2016 году ОНЭКСИМ получил миллиарды рублей по итогам продажи своего девелоперского бизнеса, а в 2018 году продал свою долю в крупной металлургической компании (подсчитывали, что Прохоров получил в итоге около 7 млрд долларов).

Возможно, все эти телодвижения не остались незамеченными для властей предержащих. К ОНЭКСИМу и его действиям начали присматриваться, понимая, сколько денег может утечь за границу.

Претензии из красноярских лесов

Еще в 2011 году к ОНЭКСИМу появились первые претензии – Лесосибирская налоговая инспекция решила взыскать с президента группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова более 2 миллиардов рублей – на такую сумму он, по подсчетам налоговиков, не заплатил подоходный налог.

Почему Лесосибирск? Прохоров был прописан в Красноярском крае, там и вычислили недоимку.

Однако Прохоров объяснил: сделки, к которым апеллировали налоговики, совершались на территории Южного Уэльса, так что они и не подлежат налогообложению в России.

Налоговики бизнесмена не слушали и подали в суд с требованием погасить налоги. О судьбе того разбирательства история умалчивает, СМИ не стали следить за продолжением спора, да и сам миллиардер больше не заводил разговор на эту тему, но можно предположить, что налоговый орган вряд ли пошел на попятную.

Наезд за свободу слова или за уход от налогов?

Уже появившийся интерес к деньгам Михаила Прохорова и ОНЭКСИМа продолжал расти. В апреле 2016 года в офис группы ОНЭКСИМ, а также ряда подконтрольных компаний (компания «Квадра», банк «Ренессанс Капитал», «Ренессанс Кредит», страховой компании «Согласие») пришли с обысками – налоговики и сотрудники ФСБ.

Правда, тогда этот визит связывали с активностью ОНЭКСИМа в медиа. Позже ОНЭКСИМ вышел из РБК. Правоохранители утверждали, что они действительно расследуют возможные налоговые правонарушения ОНЭКСИМа.

В частности, тогда налоговики изучали договоры на оказание консультационных услуг на общую сумму 1,78 млрд рублей. ОНЭКСИМ консультировал такие компании, как Onexim Group Management Limited, Onexim Holdings Limited, Onexim Services Limited, Joule Energy Limited, Rinsoco TradingCo. Limited, Bristaco Holdings Co. Limited, Coverico Holdings Co. Limited, Ragato Management Limited, Twitter Investments Limited и Dacelina Investments Limited. Консультации касались, в том числе, продажи-покупки активов группы «Ренессанс» и акций ОАО «Уралкалий».

Камнем преткновения опять стал тот же момент, что и в 2011 году: ОНЭКСИМ ссылался на то, что услуги оказывались за пределами России, а значит, НДС с них не должен уплачиваться. Но ФНС не верила этим утверждением, считая, что факт оказания услуг за рубежом не доказан, а все перечисленные компании управляются на территории РФ, значит, и налог с оказанных услуг нужно платить.

Кстати, обыски тогда не прошли даром. Управление К (по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы службы экономической безопасности ФСБ) заявило, что удалось найти 68 печатей различных организаций – среди них и печати упомянутых кипрских офшоров. А раз печати лежат в Москве, то, сочли налоговики, ОНЭКСИМ управляет этими офшорами из столицы РФ. Хотя в ОНЭКСИМе утверждали, что печати просто «лежат на хранении». А еще оперативники обнаружили договоры о взаимном неразглашении информации между Onexim Group Management Limited, ООО «Эссет Менеджмент Солюшн» и ООО «Росаналитика», а также между Onexim Group Management Limited и ЗАО «Найт Фрэнк» (Knight Frank), считая, что это тоже говорит об управлении офшорами из Москвы.

Прецедентное решение

Обысками дело не закончилось – перешло в арбитраж. В итоге в 2018 году Арбитражный суд Москвы взыскал с ОНЭКСИМа чуть более 500 млн рублей – долги по НДС на 332 миллиона рублей, а также штрафы и пени. Это было прецедентное решение: первый вердикт арбитража, когда суд признал, что офшорными компаниями управляли из России.

Проверка ФНС установила факты хозяйственной деятельности иностранных компаний, входящих в группу ОНЭКСИМ. Это были не только печати и документы, но и информация от налоговых органов Кипра, которые сообщили, что сотрудниками указанных иностранных компаний в основном являлись их директора, а это, отмечали российские налоговики, говорит о том, что регистрация фирм на территории Кипра и Виргинских островов была формальностью, деятельность велась на территории РФ (сотрудников ОНЭКСИМа привлекали к участию в финансово-хозяйственной деятельности офшоров – они представляли интересы этих компаний, подписывали документы и так далее). Кроме того, иностранных компаний (представление интересов организаций, подписание документов, технические и вспомогательные функции). у организаций – нерезидентов РФ IP-адреса компаний, с которых осуществлялся доступ к Клиент-Банк, совпадают с IP-адресом ОНЭКСИМ, причем в один день фиксировались выходы в систему Клиент-Банк с российского и кипрского IP-адресов.

ОНЭКСИМ дошел до кассационной инстанции, доказывая, что умысла в его действиях не было, а главное – что с компании незаконно требуют налоги. Но кассация приняла соломоново решение. Да, заметил суд, не установлено, что Михаил Прохоров «влиял на принятие управленческих решений именно в этих иностранных организациях и что в момент такого влияния он находился в Российской Федерации». Однако «отсутствие расшифровок характера оказанных услуг привело к доначислению налога в отношении неконкретизированных услуг, место оказания которых определяется по месту нахождения исполнителя (налогоплательщика)». Так что налог платить все равно придется. С ОНЭКСИМа тогда сняли лишь начисленный штраф, но оставили требование уплатить НДС.

Чемодан без ручки

Как раз в том же 2019 году на территории Британских Виргинских островов изменилось законодательство, что добавило проблем российским бизнесменам, имеющим там офшоры. Это стало не выгодным и несло новые риски. Михаил Прохоров перевел холдинг ОНЭКСИМ в Россию.

Тогда Прохоров еще и возглавлял партию «Гражданская платформа» – это тоже было причиной избавления от иностранных активов. Ну а дальше уже в России, видимо, в силу других обстоятельств, Прохоров начал избавляться от компаний. Он продал доли в компаниях «Русал» и «Уралкалий». Наконец недавно удалось продать энергетическую компанию «Квадра» – с этой торбой, приносившей убытки, миллиардер носился много лет. Чуть ранее, в декабре 2021 года, группа ОНЭКСИМ заявила о желании продать банк «Ренессанс Кредит», с доходностью в 15%, вместе со страховой компанией «Согласие».

С «Ренессансом», кстати, тоже вышел конфликт – бывший генеральный директор «Связьинвеста» Евгений Юрченко, который владел 6,5% акций «Ренессанс Кредита», в 2021 году заявил, что ему не выплатили его долю (после того, как группа «ОНЭКСИМ» консолидировала 100% долей банка «Ренессанс Кредит»).

Собственно, узнал бизнесмен об этом из данных на сайте ЦБ РФ – ему об этом даже не сообщили. Юрченко тогда заявил, что ведет переговоры с группой ОНЭКСИМ, и грозился обратиться в суд, если ситуация не будет урегулирована. Но больше эту проблему лишившийся доли Юрченко не поднимал – из чего можем заключить, что договориться все же удалось. В ОНЭКСИМе тогда заявляли, что считают, что действия были законными.

Не исключаем, что все это были не просто сделки с целью получения средств, но и попытка сбросить лишнюю ответственность – какие нарушения могут найти правоохранители в деятельности принадлежавших ОНЭКСИМу и Михаилу Прохорову структур, еще, возможно, предстоит узнать.

Марина Константинова

Оригинал материала: “Наша Версия”