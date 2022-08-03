 

Эксперт Минцифры назвал онлайн-голосование конкурентным преимуществом Москвы в IT

03.08.2022, 17:54, Разное
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С 9 по 11 сентября 2022 года в Москве пройдут выборы депутатов муниципальных образований. Проявить свою гражданскую позицию можно будет как на участке, так и с помощью электронного голосования. Последний способ еще в прошлом году доказал свою надежность.

Президент Некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения “Руссофт” Валентин Макаров объяснил, что во время электронного голосования избиратель идентифицируется, после чего начинают работать программные механизмы защиты, которые не позволяют получить бумажный бюллетень и зарегистрироваться в электронном листе снова.

По словам эксперта Минцифры, в электронном голосовании используется технология блокчейн, которая гарантирует избирателю, что его голос будет учтен и никто не сможет удалить его из базы данных. “Информация о результате вашего голосования находится одновременно в нескольких независимых реестрах”, – рассказал Макаров. Он отметил, что в целях защиты результатов голосования используется и искусственный интеллект.

Говоря о легитимности нового порядка голосования, эксперт признался, что не сомневается в законности действий правительства Москвы. По словам собеседника “Ленты.ру”, для применения таких технологий нет законодательства, наработанного годами.

“В данном случае возможно применение экспериментального правового режима, который позволяет в порядке пробы применять приложения на базе технологий Нового технологического уклада на ограниченных территориях”, – добавил Макаров.

Он считает: вслед за Москвой новая технология голосования начнет использоваться в других регионах России. Чем быстрее в столице, тем интенсивней во всей стране. По словам Макарова, это более эффективно и безопасно, а значит – создает всему государству конкурентное преимущество в мире.



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