В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию
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Власти Нагорного Карабаха объявили частичную мобилизацию, об этом сообщили в информационном штабе НКР.
Указ о мобилизации подписал карабахский лидер Араик Арутюнян 3 августа, передает «Sputnik Армения».
Отмечается, что в ходе атаки ВС Азербайджана на армянские позиции в Нагорном Карабахе погиб один человек и ранены 15 военных.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что российский миротворческий контингент сможет восстановить статус-кво в Нагорном Карабахе, который был нарушен в конце марта вторжением азербайджанских войск в село Парух.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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