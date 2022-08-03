В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию

Власти Нагорного Карабаха объявили частичную мобилизацию, об этом сообщили в информационном штабе НКР.

Указ о мобилизации подписал карабахский лидер Араик Арутюнян 3 августа, передает «Sputnik Армения».

Отмечается, что в ходе атаки ВС Азербайджана на армянские позиции в Нагорном Карабахе погиб один человек и ранены 15 военных.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что российский миротворческий контингент сможет восстановить статус-кво в Нагорном Карабахе, который был нарушен в конце марта вторжением азербайджанских войск в село Парух.

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

—