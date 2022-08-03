 

Шведский телеканал обвинили в российской пропаганде

03.08.2022, 17:45, Новости дня
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В эфире новостей шведского телеканала SVT показали репортаж, в котором жители Херсона, получившие паспорта и российское гражданство, искренне выражали свою радость. После этого на телеканал обрушился шквал обвинений в российской пропаганде.

Программный директор канала SVT Шарлотта Фриборг заявила, что видеокадры из Херсона заимствовали у агентства «Рейтер», ранее не замеченного в симпатиях к Москве. Видео опубликовано в Telegram-канале Газеты ВЗГЛЯД.

Шведский комитет по радио- и телевещанию в конце августа обсудит произошедший инцидент на специальном заседании.

19 июля телекомпания SVT сообщала, что шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях в Донбассе. По неподтвержденным данным SVT, для участия в военных действиях на Украину отправилось несколько сотен шведов. Известно, что шведы есть в так называемой интернациональной бригаде и более мелких подразделениях, подчиненных ВСУ.

25 июля в комментарии в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской) посольство РФ в Швеции выразило сожаление по поводу того, что СМИ королевства в своих материалах о погибшем в Украине наемнике попытались «создать позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника». После этого МИД Швеции решил вызвать посла РФ за пост о погибшем в Украине наемнике.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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