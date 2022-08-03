 

В Швейцарии заявили о нарушении конституции из-за санкций против России

03.08.2022, 17:45, Новости дня
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Принятие Берном антироссийских санкций нарушает конституцию Швейцарии, сообщила пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента UDC Андреа Зомер.

«Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В Конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», – приводит РИА «Новости» слова Зомер.

Партия UDC занимает в парламенте более четверти мест, также имеет шесть мест в сенате из 46. Из семи министров в правительстве двое являются представителями UDC.

Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России.

Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены.

Активы крупнейшего российского банка Сбербанка теперь заморожены, и ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги.

«Федеральный совет отмечает, что ни одна из мер против РФ не направлена против торговли сельскохозяйственной или пищевой продукцией между третьими странами и Россией», – также сообщается в заявлении правительства.

В марте 2022 года правительство утвердило новый список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ недружественные действия. В нем 48 участников, в том числе Швейцария

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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