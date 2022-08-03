И не надо винить Путина — Svenska Dagbladet объяснила причины энергетического хаоса в Швеции

Ни Путин, ни события на Украине не имеют никакого отношения к возможным отключениям в шведской системе электроснабжения, — пишет Svenska Dagbladet. Тяжелейшая ситуация в энергетической сфере возникла исключительно по нашей собственной вине, считает автор материала, и всё из-за недальновидной энергетической политики страны.



AP

Ещё когда на рубеже тысячелетий были выведены из эксплуатации атомные энергетические реакторы в Барсебеке, было понятно, что шведская электросеть станет более уязвимой. Риск дефицита электроэнергии на юге Швеции значительно возрос после ухода с рынка крупного и стабильного производителя. Идея закрытия АЭС заключалась в том, чтобы недостающие мощности можно было бы компенсировать за счёт другого стабильного производителя электроэнергии на юге Швеции, пишет Svenska Dagbladet.

Так, например, в 2009 году энергетическая компания Uniper открыла в Мальмё современную ТЭЦ Öresundsverket, которая обеспечила необходимую генерацию электроэнергии в напряжённые зимние дни. Однако из-за нежелания государства финансировать проект в 2016 году она была законсервирована. Спустя три года правительство повысило налог на производство электроэнергии и компании Uniper пришлось полностью прекратить свою деятельность. В прошлом году ТЭЦ была демонтирована и отправлена во Вьетнам, пишет Svenska Dagbladet.

Таким образом, ни Владимир Путин, ни события на Украине не могут быть причиной того, что оператор шведских электросетей Svenska kraftnät (SVK) предупредил потребителей о возможных отключениях электричества предстоящей зимой, считает Svenska Dagbladet.

Сознательная политическая стратегия страны заключалась в том, чтобы шаг за шагом заменить надёжную стабильную энергогенерацию на зависимую от погодных условий. Наряду с этим считалось само собой разумеющимся, что в случае кризиса Швеции помогут извне. Ещё до начала спецоперации РФ генеральный директор SVK Лотта Меделиус Бреде заявила: «В тяжёлых ситуациях мы теперь будем зависеть от импорта электроэнергии из соседних стран», передаёт её слова Svenska Dagbladet.

Нынешняя геополитическая ситуация и нехватка природного газа затрудняют получение Швецией помощи из внешнего мира. SVK наблюдает больший риск нехватки электроэнергии, нежели в предыдущие годы, пишет Svenska Dagbladet. Однако, по словам автора статьи, с таким же успехом Швеция могла бы оказаться в подобной ситуации зимой — даже если бы на планете сохранялся мир, но на континенте установилась бы безветреная погода и аномальные морозы. Вот почему на протяжении многих лет эксперты говорили, что энергетический кризис в Швеции будет сохраняться до тех пор, пока на юге страны не будет запущено новое стабильное производство электроэнергии, передаёт Svenska Dagbladet.

В Германии сейчас всё чаще поднимается вопрос о сохранении АЭС, которые планировалось закрыть в конце года. Помимо этого, изучаются возможности перезапуска уже выведенных из эксплуатации станций. Швеция должна поступить также, надеется автор Svenska Dagbladet.