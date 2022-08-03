В Германии начала работу инспекция по контролю за принятием душа гражданами

Министерство энергетики Германии объявило о начале работы в стране полицейской инспекции, цель которой установить контроль за потреблением воды гражданами.

Проверяющие получат право в любое время суток посещать жилища и требовать отчёт от постояльцев о количестве использованных литров.

Чтобы избежать недоразумений гражданам рекомендуется записывать на видео процесс приёма водных процедур. Действительными признаются записи без монтажа с хронометражем, не превышающим три минуты. На кадрах должно быть чётко видно, какие именно части тела омывает человек. В случае фальсификаций или нарушений постановления Минэнергетики провинившихся ожидают штрафы, исправительные работы или принудительное отключение от водоснабжения на определённый период времени.

– Мы понимаем, что контроль за потреблением воды домохозяйствами – неприятная мера, но необходимая в текущих условиях. Важно в такой ответственный момент проявить дисциплину и всегда пускать к себе домой контролёров. Как только ситуация наладится, предположительно весной 2023 года, мы ликвидируем эту инспекцию, но пока придётся держать полный отчёт, – сказал министр энергетики ФРГ Роберт Хабек.

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