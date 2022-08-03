Искусственный интеллект помог московским врачам поставить свыше 6,5 миллиона диагнозов

Два года назад в столичных взрослых поликлиниках была внедрена СППВР. С того времени сервис на основе искусственного интеллекта помог терапевтам поставить свыше 6,5 миллиона предварительных диагнозов, более половины – с начала 2022 года.

В пресс-службе комплекса социального развития Москвы отметили, что эта система делает процесс постановки предварительного диагноза гораздо проще. Кроме того, сервис сокращает время назначения диагностических исследований. Алгоритмы системы постоянно совершенствуются, обучаются, из-за чего она становится более востребованной среди врачей.

Искусственный интеллект анализирует жалобы пациента, внесенные в ЕМИАС* во время приема, после чего предлагает терапевту выбрать один из нескольких наиболее вероятных диагнозов или внести свой вариант. То есть решение всегда остается за врачом, который и направляет пациента на подтверждающие диагноз исследования или на консультацию с узким специалистом.

Кстати, перечень исследований или дополнительных консультаций также формирует СППВР. С этим списком врач может либо согласиться, либо расширить его, либо сократить. После приема пациент сможет самостоятельно, воспользовавшись ЕМИАС, может записаться на исследования или к узкому специалисту.

Внедрением СППВР в московские поликлиники занимается столичный департамент информационных технологий вместе с Московским центром инновационных технологий в здравоохранении комплекса соцразвития.

* ЕМИАС – единая медицинская информационно-аналитическая система