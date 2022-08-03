Финские власти рекомендовали магазинам не продавать санкционные товары россиянам
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Финским магазинам следует проверять паспорта покупателей перед продажей и не продавать россиянам санкционные товары, соответствующие рекомендации дал финский МИД.
Речь идет о товарах, которые российские граждане планируют ввозить в Россию, сообщила финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE, передают «Известия».
«Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию», – уточнили в МИД страны.
Ранее в Финляндии заявили, что не будут следовать предложению Европейской комиссии «по переходу с русского стандарта железнодорожной колеи на европейский».
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