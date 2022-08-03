 

Мосгордума решила изучить введение штрафов за неправильную парковку самокатов

03.08.2022, 16:23, Новости дня
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Мосгордума намерена изучить актуальность введения штрафов в городе за неправильную парковку самокатов, при необходимости такое регулирование планируется ввести, сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.

«Мы с коллегами ее (инициативу) сейчас обсуждаем, насколько это актуально для Москвы… Мы переговорим с департаментом транспорта, шеринговыми компаниями, узнаем, насколько это актуально для города, потому что в основном мы видим, что самокаты все равно оставляют около мест для парковки там, где их и должны парковать», – сказал Шапошников в беседе с РИА «Новости».

В случае если для города это будет актуально, и эксперты будут согласны, то внесение такого регулирования не составит труда, сказал он.

Ранее депутат Саратовской облдумы Константин Денисов предложил проект закона в регионе по штрафам за парковку электросамокатов в неположенных местах.

Денисов предложил за неисполнение требований по парковке выносить предупреждение или накладывать административный штраф от 500 до 1 тыс. рублей. Средствами индивидуальной мобильности в проекте предлагается считать электросамокат, самокат, велосипед, скейтборд, гироскутер, сигвей и моноколесо.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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