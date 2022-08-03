 

«Вредят нам больше, чем России» – Марин Ле Пен призвала к отмене санкций в отношении Москвы

03.08.2022, 16:20, Разное
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Лидер французской оппозиции Марин Ле Пен призвала отменить антироссийские санкции, единственным результатом которых стали страдания европейцев, пишет Europe 1. По словам политика, из-за введённых Брюсселем ограничений именно Европа столкнулась с риском полной остановки поставок газа, в то время как РФ нашла других клиентов и не объявила дефолт, как надеялись французские власти.


AP

Марин Ле Пен призвала отказаться от санкций, введённых против РФ из-за военных действий на Украине, поскольку они не несут никакой пользы, а только заставляют европейцев страдать, передаёт Europe 1. На пресс-конференции в Национальной ассамблее 2 августа политик заявила, что желает «исчезновения» санкций, чтобы избавить Европу от опасности полной остановки поставок газа. «Эти санкции, строго говоря, не служат никакой цели, кроме как заставить страдать европейские народы и в том числе французский народ», — констатировала глава партии «Национальное объединение».

«Нужно быть совершенно неискренним, чтобы не заметить, что вопреки заверениям нашего правительства российская экономика не стоит на коленях и объявила дефолт», — подчеркнула депутат французского парламента. По её убеждению, Франция «гораздо больше страдает от этих санкций, чем Россия», которая «нашла других клиентов» и «обходит различные эмбарго».

Участница второго тура последних президентских выборов также раскритиковала итоги первых ста дней второго срока правления Эммануэля Макрона, единственным результатом которых стало принятие закона о поддержке покупательской способности населения. «В остальном ничего. Ничего, ноль, мыльный пузырь. Эммануэль Макрон ничего не добился за 100 дней», — заметила Ле Пен, добавив, что «полная инертность власти» «почти удивительна» и «сбивает с толку».

 



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