 

Немецкие «Леопарды» Испании оказались слишком старыми для отправки на Украину

03.08.2022, 16:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Испания собиралась отправить на Украину около 40 старых немецких танков «Леопард», но передумала после тщательного осмотра техники, пишет телеканал N-TV. Оказалось, что танки находятся в «абсолютно запущенном состоянии» и могут представлять опасность для тех, кто ими управляет. По заявлению Министерства обороны в Мадриде, ремонту они уже не подлежат.


AP

Испания исключила возможность поставки Украине около 40 боевых танков немецкого производства Leopard 2 A4, пишет немецкий телеканал N-TV. Причина в том, что танки находятся в «абсолютно запущенном состоянии» и совсем не функционируют, объяснила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время посещения авиабазы Торрехон-де-Ардос под Мадридом.

По словам министра, боевые машины, законсервированные в Сарагосе, находятся в таком плохом состоянии, что могут даже представлять опасность для тех, кто ими управляет, сообщили государственный телеканал RTVE и другие испанские СМИ. При этом тщательный осмотр техники показал, что её ремонт уже невозможен.

В июне газета El Pais сообщала о намерениях испанского правительства со ссылкой на Министерство обороны в Мадриде. Согласно имевшейся на тот момент информации, в испанском правительстве рассматривался вопрос о поставке около 40 из 108 танков «Леопард», которые Испания купила уже подержанными у Германии в 1995 году.

Как отмечает немецкий телеканал N-TV, Германии пришлось бы согласиться на передачу военной техники Украине. Министр обороны Кристина Ламбрехт говорила об этом со своей коллегой Роблес на полях саммита НАТО в Мадриде в конце июня. По заявлению министра Роблес, теперь Испания рассматривает возможность поставки около 20 бронетранспортёров TOA M-113, а также зимней защитной одежды для помощи Украине в военных действиях против России, пишет N-TV.

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01.21 / Мнение: Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах?

17.11.21 / Уйти от напряженной ситуации – один из лучших способов: что еще делать, если вам хочется плакать на работе

05.04.21 / Аня Тейлор-Джой, Марк Руффало и другие победители SAG Awards 2021

13.10.21 / Хотя бы одна юбка-карандаш должна быть в гардеробе: с каким верхом и низом сочетать трендовые модели осени

27.12.21 / Какую верхнюю одежду мы будем носить в 2022-м: 6 самых актуальных трендов

24.05.22 / Собянин рассказал о развитии Инновационного научно-технологического центра МГУ

03.01.21 / Умершего на том свете встречают близкие, родственники и друзья

16.02.22 / Прививка от COVID-19 во время беременности снижает риск госпитализации ребенка

26.06.21 / Международные налоговые реформы и “налоговый рай” в России – мнение Станислава Кондрашова

25.05.21 / Вызванный в МИД России посол Колумбии задержан у тайника с кокаином

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика