Наталья Подольская раскрыла недостатки своей фигуры

Наталья Подольская пояснила фолловерам своей страницы в одной из соцсетей о недостатках своей фигуры. Как оказалось, супруга Владимира Преснякова–младшего скрывает округлившийся живот.

40-летняя Наталья Подольская является не только талантливой певицей, но и красивой женщиной. Как и многие селебрити, певица активно ведет профили в социальных сетях. В них она не только делится своими мыслями, событиями и планами, но и нередко демонстрирует свою утонченную фигуру. Однако, как оказалось, в ее прекрасном виде есть определенный секрет, который скрывает ее недостатки.

Сейчас бывшая участница «Фабрики звёзд-5» и «Евровидения-2005» решилась на снятие завесы тайны ее ярких фотографий в Сети. Главным своим недостатком она называет живот, который немного округлился. При этом никаких сведений о вероятности беременности у артистки нигде в Сети или СМИ нет.

Напомним, у Натальи Подольской двое детей, поэтому многие поклонницы звезды удивляются настолько быстрому ее восстановлению после родов. Для того же, чтобы идеально выглядеть на снимках, девушка использует простой и легкий прием, доступный каждой женщине. Фотографируясь, она просто втягивает живот, благодаря чему он кажется подтянутым и упругим.