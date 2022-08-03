Пробуждаем сверхспособности: какое эфирное масло сделает сильнее каждый знак зодиака

Эфирное масло – это ароматно-концентрированная жидкость, состоящая из экстрактов растений. Масла извлекаются путем дистилляции (с помощью пара и/или воды) или холодного прессования. Они легко доступны, и их можно добавлять в жидкости для нанесения на кожу или на точки пульса, вдыхать, распылять в воздухе.

Эфирные масла составляют основу ароматерапии. Они помогают улучшать наше самочувствие. Ароматерапия – это не только целебные и терапевтические преимущества, но и, как полагают некоторые, усиление и активизация сильных сторон нашей личности.

Активируйте силу вашего знака зодиака с помощью сенсорного стимула ароматерапии, откройте для себя выбранное эфирное масло, которое усилит ваши лучшие личностные черты и пробудит сверхспособности.

Овен: кедр

Масло кедрового дерева – естественное успокаивающее средство. Его запах может показаться немного резким, но оно того стоит. Ведь Овны сияют ярче всего, когда они расслаблены, а не стараются произвести впечатление на окружающих. Когда вы снижаете уровень стресса, вам легче привлекать аудиторию.

Масло кедрового дерева можно использовать в качестве аромата или наносить на точки пульса.

Телец: роза

Роза – это усилитель любви, романтики и мира, создающий гармоничную и прекрасную энергию между людьми.

Вами управляет Венера, и поэтому заставлять людей чувствовать себя особенными, любимыми и ценными – это ваш естественный дар. Люди тянутся к вашей очаровательной и непринужденной компании. Станьте неотразимым с этим соблазнительным ароматом розы.

Близнецы: иланг-иланг

Иланг-иланг – отличное масло, которое поможет вам восстановить связь с вашим внутренним ребенком, стимулируя ностальгические воспоминания и чувства.

Все Близнецы от природы вечно молоды, и эта черта помогает им чувствовать себя жизнерадостными, энергичными, сильными и оптимистичными.

Носите иланг-иланг в качестве аромата или используйте его в качестве масла для ванны, чтобы по-настоящему ощутить прилив молодой энергии и получить доступ к позитивным идеям и вдохновению.

Рак: жасмин

Считается, что жасмин является мощным проводником астральных путешествий, видений, осознанных сновидений и экстрасенсорных способностей. Вы один из великих мистиков зодиака, и вам нравится заглядывать за завесу, видеть невидимые миры и общаться с другой стороной.

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Сожгите благовония с жасмином или вотрите немного ароматического масла в шею и грудь перед сном.

Вдохните аромат (вдыхайте в течение четырех секунд, задержите дыхание на четыре секунды и выдыхайте в течение четырех секунд) и почувствуйте, как вы уноситесь куда-то далеко, в великое запредельное.

Лев: базилик

Вы сияете так ярко и привлекаете так много внимания, что единственное, от чего вам нужно защищаться, – это от ревности или негативных флюидов со стороны завистников.

Распылите аромат базилика в своем личном пространстве или держите поблизости небольшое растение, чтобы отогнать токсичную или негативную энергию, а также помочь вам сосредоточиться и быть внимательным к своим целям.

Дева: пальмароза

Ваши способности к восприятию, организации и проницательности сильны, но они могут перейти в самокритику и суровые суждения, потому что у вас есть склонность к перфекционизму и вы не всегда добры к себе.

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Аромат пальмарозы, распыляемый вокруг вас, поможет исцелить вашу сердечную чакру и направить энергию любви к себе, позволяя вам быть на высоте.

Вотрите немного в ладони и глубоко вдыхайте всякий раз, когда начинаете слышать своего внутреннего критика.

Весы: шалфей

Ясность и чистота мыслей, объективный и беспристрастный подход, справедливые и гармоничные идеи – вот ваша сила.

Сжигание пучков шалфея или вдыхание масла, нанесенного на точки вашего пульса, поможет очистить любую негативную или отвлекающую энергию вокруг вас, позволяя вам иметь пространство для потока ваших мыслей, формирования ваших выводов и укрепления ваших идей.

Скорпион: мята перечная

Нет никакой границы или опасной зоны, которую вы боялись бы пересечь и исследовать, вы смелы и любопытны, вас тянет к оккультному, страшному, ко всему непознанному. Скорпионы не страшатся отправиться туда, куда остальные из нас пойти не осмеливаются.

Вдыхание мяты с ладоней или втирание в виски поможет вам оставаться в безопасности, с ясным умом, благодаря чему вы с легкостью будете решать любую проблему.

Стрелец: герань

Управляемый Юпитером, вы от природы удачливы, жизнерадостны, полны надежд, уверены во всем, что вы делаете. Вы притягиваете хорошие вещи и людей.

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Герань – это масло, которое, как считается, способствует здоровью, богатству и счастью, также оно привлекает любовь и дружбу.

Носите в качестве аромата или побрызгайте им у входа в свой дом, офис, спальню и т.д., это будет способствовать удаче.

Козерог: лаванда

Сплошная работа и отсутствие развлечений делают Козерога скучным знаком.

Если серьезно, то вы самый усердный трудяга в мире, и этой силе завидуют другие. Вы достигаете, преуспеваете и процветаете всегда.

Лаванда – это успокаивающий, расслабляющий, очищающий и целебный аромат, который поможет вам оставаться заряженным и уравновешенным.

Вам нужно помнить, что вы не можете без конца наливать из пустого кувшина, а вдыхание этого аромата заставит вас остановиться и отдохнуть.

Водолей: лимон

Известно, что цитрусовые масла очищают, поднимают настроение, бодрят и повышают уверенность в себе.

Вы, Водолей, предназначены для великих свершений, поэтому нужно, чтобы вы были полностью сосредоточены и на 100 % заряжены.

Вы изобретатель и прогрессивный новатор. Ваш разум должен быть ясным, ничем не омраченным.

Вдыхание лимонного масла или распыление его в вашем рабочем пространстве заставит вас действовать на максимуме своих возможностей, так что вы сможете создать что-то действительно потрясающее.

Рыбы: ветивер

Вы такой сильный эмпат, такой добрый и отзывчивый по отношению к другим, что иногда вас могут отвлекать и подавлять проблемы и потребности других людей.

Вдыхая ветивер, вы сможете вернуться в свое личное пространство, вспомнить о своих собственных заботах и направить свою страсть и энергию внутрь, обратно к собственному исцелению и росту.