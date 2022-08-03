Мнение: Нэнси Пелоси обрекла Китай и Россию на дружбу и братство?

Подозреваю, мало кто в мире знал, что в США есть такой политик – Нэнси Пелоси. А сейчас мало кто не знает, что в молодости Нэнси была очень даже привлекательной девушкой. Так вот эта самая красотка, дожив до 82 лет, сегодня стала знаменитой.

Сегодня Нэнси Пелос – сипикер палаты представителей США. Сегодня она встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь. И заявила, что США не откажутся от своей поддержки Тайваня. А еще Пелоси заявила, что сегодня в мире идет борьба между демократиями и автократиями, и что стремление США сохранить демократию в Тайване и во всем мире остается «нерушимым».

Между тем, еще до визита Пелоси на Тайвань представитель Белого дома Кирби заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и продолжают поддерживать «Политику одного Китая». Это был ответ на твит Пелоси, которая написала , что «Америка поддерживает Тайвань».

Но у китайцев осадок, думаю, все-равно остался. Потому как в общем-то, очевидно, что Китай утерся. Как очевидно и то,что Китай затаил обиду. Вот мне и интересно, последует ли в отместку более тесное сближение Китая с Россией? Нэнси Пелос и США, по моему, не оставили Китаю выбора… Или я не прав?

На снимке: Нэнси Пелоси в молодости, фотография отсюда

Рис. отсюда

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