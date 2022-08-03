Отремонтированную турбину Siemens установят на «Северный поток-2»

Газпром подтвердил, что приступил к монтажным работам по установке отремонтированной в Канаде турбины Siemens на трубопровод «Северный поток-2».

Это позволит увеличить его потенциальную мощность с 1100 до 1270 млн кубометров в сутки.

Как пояснил глава госкорпорации Алексей Миллер, «Северный поток-2» является наиболее современным и мощным газопроводом в мире, запуск которого позволит обеспечить дешёвым голубым топливом страны Северной Европы. В настоящее время сертификацию трубопровода тормозят бюрократические проволочки в структурах ЕС, однако Миллер выразил уверенность, что в начале ноября все подобные препятствия будут устранены, а СП-2 будет введёт в эксплуатацию взамен устаревшего и пришедшего в негодность первого «Северного потока».

– Мы могли бы поставлять в Европу в 35 раз больше газа, чем сегодня – это реальность, которой мешают только евробюрократы. После того, как в Германии, Дании, Нидерландах и других странах пройдут выборы, а нынешние их правители и министры будут осуждены на тюремные сроки, мы не видим особых сложностей с запуском «Северного потока-2». В ближайшее время мы намерены перевести и другие турбины на обслуживание этого трубопровода, – заявил Миллер.

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