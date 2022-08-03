Мнение: О внезапном заболевании Национального лидера

Злые языки — а они последнее время особенно злы — уже не намёками, а без обиняков, открыто выражают недовольство тем, что в самый разгар драматических событий планетарного масштаба один довольно-таки немолодой, но всё же ещё совсем не старый Национальный лидер™ внезапно «исчез с радаров». Не так, чтобы целиком и полностью, но всё-таки отошёл в тень. Типа, #диагноз…

И хотя такие новости о его #здоровье приходят уже не в первый раз, теперь всё может оказаться серьёзней.

Потому что сама ситуация — серьёзнее некуда.

Две страны, две реальные сверхдержавы XXI века оказались на волосок от конфликта, чрезвычайно взрывоопасного. Состоявшейся вопреки многим предупреждениям и предостережениям визит американского «лица номер три» в политике, спикера Палаты представителей Конгресса #США Нэнси Пелоси на Тайвань вызвал целую бурю как на дипломатическом фронте, так и в мировых масс-медиа. В преддверии его #Китай выступил с целой серией беспрецедентно жёстких заявлений и предупреждений, американский Белый дом предпочёл показательно дистанцироваться от Капитолийского холма, а политологи в разных странах, несмотря на сезон отпусков, принялись строить всевозможные сценарии, вплоть до самых апокалипсических. Всех переплюнул один грозный воин, спортсмен, политик и академик, который высказался в том смысле, что всё это — «тест на сверхдержаву». Словом, начало августа задалось.

Но, к счастью, обошлось без крайностей, хотя и не без выстрелов. Самолёт с Нэнси Пелоси благополучно приземлился в Тайбэе, Пекин выразил решительный протест и в 100500-й раз начал военные учения у тайваньских берегов, российский МИД осудил, американский Госдеп разъяснил, мир выдохнул с облегчением. Очередная «заварушка» так и не состоялась. На этом фоне президент США Джо #Байден, предусмотрительно ушедший во второй тур ковида, стал выглядеть отъявленным перестраховщиком, над чем поглумились республиканские активисты. Но в меру.

Короче, обе сверхдержавы, как смогли, достойно прошли тест на «сверхдержавность». Которая, помимо многого прочего, подразумевает ещё и определённую мудрость в применении Ultima Ratio Regis. Так что сколько бы ни витийствовали разного рода «академики», с трудом получившие школьный аттестат, свой «экзамен» #Китай сдал и лица не потерял.

А те, кто пытаются доказать обратное, слабо знают китайские реалии. Во-первых, официальный Пекин ничего не заявлял о том, что попытается физически, тем более — военными средствами воспрепятствовать визиту Нэнси Пелоси на Тайвань, даже считая его водное и воздушное пространство условно «своими». Ах, китайцы обещали «военный ответ»? Ну так вот он — со стрельбами, концентрацией вооружённых сил и пусками ракет, на несколько дней. Во-вторых, именно под нажимом китайских товарищей американские официальные лица вновь подтвердили приверженность «политике одного Китая», рассыпавшись в заверениях, что пребывание на острове делегации Конгресса ничего в этом смысле не нарушает. То есть, по большому счёту, Пекин вынудил Вашингтон как бы извиняться и оправдываться. В-третьих, все громкие рассуждения «лаоваев», по сути, ничтожны для внутренней аудитории КНР, которая для председателя Си Цзиньпина в канун очередного съезда КПК является целевой и приоритетной. К тому же основная масса китайского населения сидит в Weibo, а не в Твиттере, и вся эта предвоенная истерия коснулась его сравнительно слабо.

Более того, в глазах многих стран «Третьего мира» именно Пекин, а не Вашингтон, повёл себя наиболее достойно: и откровенное самоуправство недавнего гегемона не оставил без ответа, и «красной черты» не перешёл. То есть, проявил подлинно державную мудрость. Которой, увы, так не хватило Москве энное время назад…

Для её Национального Лидера™ — это ведь тоже и тест, и болезнь, и #диагноз?

Ну а если посмотреть шире, как чуть ли не вся социально активная #Россия, трясясь от самовозбуждения, всё ждала «горячего конфликта» то Сербии с Косово, то Китая с Америкой, не окажется ли, что заболевание это поразило не только лишь одного человека в Кремле?

—