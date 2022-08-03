 

У Чубайса подтвердился синдром Гийена – Барре

03.08.2022, 15:01, Новости дня
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Анатолию Чубайсу окончательно подтвердили диагноз синдром Гийена – Барре, его состояние стабилизировалось, но частично парализовало лицо, сообщила Ксения Собчак со ссылкой на супругу политика Авдотью Смирнову.

«Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица. Об этом мне рассказала Авдотья Смирнова», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

По словам Собчак, СМИ списывают болезнь на последствия коронавируса, но он переболел им два года назад, а последнюю прививку сделал полгода назад.

Синдром Гийена – Барре — это аутоиммунное заболевание, при котором «иммунная система человека поражает собственные периферические нервы». Может вызывать дыхательную недостаточность, повреждение сердечно-сосудистой системы, частичный отказ двигательной системы.

Ранее бывший спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс был госпитализирован в больницу итальянского города Ольбия (остров Сардиния), его жизнь находится вне опасности.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале со ссылкой на супругу Чубайса Авдотью Смирнову сообщила, что политик находится в реанимации.

Кремль сообщил о готовности оказать помощь госпитализированному Чубайсу. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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