Сухогруз с украинским зерном вошел в Босфор
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Сухогруз Razoni («Рацони») с украинским зерном после досмотра, проведенного в среду инспекционной группой Совместного координационного центра (СКЦ), вошел в пролив Босфор.
Сухогруз прибыл из Одессы в Турцию во вторник вечером. Морской коридор, по которому шло груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря, передает РИА «Новости».
Судно через Босфорский пролив направляется в Ливию.
Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы в понедельник утром. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер он прибыл в 21.00 во вторник.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
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