Стали известны недобросовестные действия Вайкуле в адрес Крутого

Журналист Денис Сорокин раскрыл неизвестные общественности подробности относительно личности Лаймы Вайкуле. Как оказалось, в свое время она недобросовестно поступила в отношении Игоря Крутого.

68-летняя Лайма Вайкуле начала свой путь на эстраде еще во времена Советского Союза. «Билет» на большую сцену ей дали поэт Илья Резник и композитор Раймонд Паулс, часто сотрудничавшие. Немало в репертуаре звезды было и песен Игоря Крутого, которые добавили ей популярности. Однако, как оказалось, сама Вайкуле не оценила помощь российского композитора. По утверждению Дениса Сорокина, народная артистка Латвийской Республики отплатила неблагодарностью, предав Игоря Яковлевича.

В свое время Крутой помог вернуться Лайме Вайкуле в российский шоу-бизнес. После ее заявлений относительно политики и отказа выступать в Крыму, против прибалтийской звезды ополчились многие коллеги и бывшие поклонники. Когда-то в 2010 году Игорь Крутой обеспечил певицу хитовым репертуаром. Однако после того, как из-за геополитической ситуации композитор и продюсер отказался от проведения конкурса «Новая волна» в Юрмале, исполнительница не поддержала его.

Более того, Вайкуле быстро сориентировалась в ситуации и, пользуясь еще не утихшим ажиотажем вокруг проводимого ранее на латвийском курорте шоу, создала свой собственный фестиваль. Игорь Крутой же перевез свое шоу в Сочи, куда ехать Вайкуле отказалась. Несмотря на такой коварный шаг со стороны певицы, сам Игорь Крутой долгое время хранил молчание и не давал оценку произошедшего даже спустя годы.