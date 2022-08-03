Шахназаров рассказал о требованиях Гребенщикова к организаторам концертов и его сути

Михаил Шахназаров пояснил о рейдере Бориса Гребенщикова. Как оказалось, в списке требований рок-музыканта к организаторам концертов есть и особенные, о которых не знает российская общественность.

После изменившейся геополитической ситуации в мире целый ряд российских селебрити заняли оппозиционную точку зрения относительно проводимой властями политики. Некоторые из них покинули страну, среди тех, кто выступил против спецоперации на Украине, оказался и Борис Гребенщиков. Основатель группы «Аквариум» с самого начала резко критиковал соотечественников, а также давал концерты в поддержку Киева. При этом многим его поклонникам может показаться, что артист ведет простую жизнь, не отличающую его от обычных сограждан.

Этот миф развеивает Михаил Шахназаров, журналист просто обратил внимание на райдер Гребенщикова. В списке требований, которые артист представляет организаторам его выступлений, есть довольно интересные пункты. По ним можно сделать вывод, что рок-легенда действительно считает себя выше других людей в родной стране, предполагает Шахназаров. Так, рокер, заявляющий о своем якобы патриотизме, не использует машины российского автопрома, на любой свой концерт он приезжает на самых престижных моделях Mercedes или BMW. Причем этот пункт райдера певца нарушать нельзя ни в коем случае.

Более того, как оказалось, для трапезы Борис Гребенщиков не сядет за общий стол с другими. Даже его коллектив, сопровождающий звезду, музыканты, звукотехники и прочие, питаются отдельно. Это пренебрежительно по отношению к коллегам, считает Михаил Шахназаров, но лидера «Аквариума» это не беспокоит. В то время, как он восседает в автомобиле представительского класса, остальные едут в автобусе, а после заселяются в обычные номера, в то время, как Гребенщикова устраивает номер не менее люкс-класса.

Сейчас селебрити много времени проводит в Великобритании, практически постоянно находясь в Европе. Также он часто путешествует по миру, однако и здесь журналист нашел нестыковки. В то время, как сам именитый музыкант рассказывал о духовных практиках, которые он проходил в Тибете, на самом деле, уверен Шахназаров, музыкант пребывал в Карелии. И вся его «духовность» в этот момент сводилась только к употреблению алкоголя, из-за чего в его текстах часто содержатся непонятные фразы, не несущие ни смысла, ни какого-либо подтекста.