Звезда «Ворониных» Волкова не может закрыть ипотеку в Подмосковье

Екатерина Волкова пояснила о том, что не может погасить ипотеку на купленную недвижимость в Подмосковье. Как оказалось, на это у звезды сериала «Воронины» есть свои причины.

Екатерина Волкова известна многим россиянам по роли Веры в популярном сериале. Однако, как оказалось, несмотря на славу, у звезды едва ли не главного ситкома страны есть и проблемы, присущие многим обычным россиянам. Так, вот уже долгое время актриса не может погасить ипотеку, взятую под покупку дома в Московской области.

40-летняя селебрити призналась в причинах такой ситуации, которая вызвана ее нежеланием расплачиваться за недвижимость по договору. Вместе с Екатериной Волковой в загородном доме проживает вся ее семья, Андрей Карпов, с которым в браке актриса уже более двенадцати лет, и 11-летняя дочь Елизавета.

По словам звезды «Ворониных», им не удалось вовремя выплатить всю кредитованную сумму. И поскольку банк уже забрал свои проценты, то у Волковых просто нет смысла спешить с выплатой всей стоимости дома. Сэкономить, быстрее выплатив стоимость жилья, у них уже в любом случае не удастся, поэтому, выплачивая ежемесячный взнос, они живут в свое удовольствие. Так, семье хватает и на хорошее питание, и на одежду, и на поездки на курорт.