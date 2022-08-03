Корица может вызвать покраснение и жжение: пять продуктов, которые не следует использовать в качестве маски для лица

Маски для лица очень важны для ухода за кожей. Они питают, увлажняют и очищают эпидермис. Многие женщины предпочитают использовать с этой целью не фабричные средства, а домашние составы, приготовленные из продуктов питания. Такие маски кажутся безвредными. Но иногда они могут представлять опасность для кожи. Далеко не все пищевые ингредиенты можно наносить на лицо. В статье мы расскажем о продуктах, которые не следует использовать в качестве маски.

Яичные белки

Маски с использованием яичных белков широко распространены. Этот продукт насыщает кожу протеинами и витаминами. Он обладает омолаживающим и очищающим действием. Яичные маски используются для отбеливания кожи, борьбы с угрями и выравнивания текстуры лица.

Однако сырой яичный белок представляет потенциальную опасность. Он может быть заражен сальмонеллой. Эта бактерия повреждает кожу, а при попадании внутрь организма вызывает кишечное заболевание – сальмонеллез. Риск заражения увеличивается, если вы обрабатываете яйцом потрескавшиеся губы.

Кроме этого, сырые яичные белки стягивают кожу. Это способствует подтягиванию морщин, но закупоривает поры. Поэтому применения этого ингредиента лучше избегать.

Лимон

Лимон – это фрукт, который чаще всего рекомендуется для изготовления домашних масок. Он содержит кислоту, которая способствует отбеливанию кожи и рассасыванию рубцов после прыщей.

Однако лимонные маски нельзя использовать слишком часто. Они раздражают кожу и могут вызвать жжение. Если вы применяете для протирания лица лимонный сок, то его следует разбавлять водой.

Маски с лимоном повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам. Поэтому после процедуры некоторое время нельзя сразу выходить на улицу. Также необходимо использовать солнцезащитный крем.

Лимонные маски можно наносить только на здоровую кожу. На ней не должно быть ранок, ссадин, ожогов и очагов воспаления.

Корица

Использование корицы в качестве ингредиента для косметической маски крайне не рекомендуется. Эта специя вызывает покраснение и жжение кожи на лице.

Корица обладает ранозаживляющими свойствами. Она также способствует укреплению и росту волос. Составы с этой специей можно использовать для других частей тела или шевелюры, но не для лица.

Все сказанное относится и к такой распространенной специи, как куркума. Она не только раздражает кожу, но и придает лицу желтизну, которую трудно смыть.

Яблочный уксус

Яблочный уксус используется для борьбы с черными точками, удаления прыщей и устранения угревой сыпи. Но он содержит кислоту, которая может раздражать кожу и вызывать воспаление.

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Даже если вы разбавите яблочный уксус водой, это не решит проблемы. В этом случае средство утратит свои полезные качества. Оно не будет тонизировать кожу и устранять высыпания.

Поэтому яблочный уксус нельзя использовать как средство для борьбы с прыщами или тоник для лица. Это может значительно ухудшить состояние кожи. Даже если вы не почувствуете сразу никаких признаков раздражения, они могут появиться позже, при воздействии лучей солнца. Кислота усиливает фоточувствительность.

Пищевая сода

Многие люди считают, что пищевую соду можно использовать для снятия воспаления и устранения прыщей. Ее применяют в качестве антисептика для очищения кожи. Однако это средство может навредить эпидермису.

Пищевая сода представляет собой щелочь. Она снижает кислотность кожи и нарушает нормальный показатель pH. Это приводит к сухости и шелушению эпидермиса.

Заключение

Кожа лица отличается особой нежностью и чувствительностью. Поэтому на нее можно наносить далеко не любые ингредиенты. Избегайте продуктов, которые содержат кислоты, щелочи и другие раздражающие вещества.