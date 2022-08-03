Джинсовые шорты – главный хит лета: как их вписать в свой образ женщинам любой комплекции

Джинсовые шорты — флагманы нулевых — переживают свое триумфальное возвращение. Это универсальная вещь, которая может составить основу летнего гардероба, поскольку подходит для представительниц прекрасного пола любых комплекций и возрастов.

Актуальные модели

Начнем с того, что мини-шорты — специфическое изделие, к которому до сих пор наблюдается неоднозначное отношение. Эксперты настаивают на том, что ультракороткие шорты можно носить стройным девушкам и желательно не в черте города.

А вот настоящим трендом, тем самым универсальным, являются шорты длиной до середины бедра или почти до колен. Их можно носить и на отдыхе на море, и в мегаполисе. Ваша комплекция, как и возраст, не имеет значения. Рекомендуется обратить внимание лишь на мелкие нюансы для создания гармоничных образов.

Для молодежи

Ассортимент фасонов и моделей джинсовых шорт, которые сегодня в моде, впечатляет. По своему желанию вы можете выбрать как изделия из светлого денима наподобие варенок, так и более темных оттенков, включая синий и даже черный.

Необязательно выбирать одежду в минималистичном стиле. Для создания ярких образов смело можете рассматривать шорты с декором в виде заклепок, вышивки, с потертостями и с разрезами, со вставками из текстиля. Например, как это сделала супермодель Белла Хадид. Она выбрала шорты темно-синего цвета с низкой посадкой и с тканевыми вставками на штанинах.

Если вы можете похвастаться таким же прессом, как Белла, то можете смело следовать ее примеру. Если же необходимо скрыть неидеальный животик, тогда берите шорты с завышенной талией. Они скроют ваши недостатки.

Для зрелых дам

Женщинам возрастом 50+ следует с осторожностью выбирать изделия из денима. Отдавайте предпочтение джинсовым шортам длиной до середины бедра, в минималистичном стиле, без разрезов, потертостей и прочего молодежного декора. При выборе фасона ориентируйтесь на тот, который подходит по индивидуальным параметрам вашей фигуры.

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Для женщин с формами

Если у вас пышные, аппетитные формы, вы не должны отказывать себе в удовольствии в плане ношения джинсовых шорт. Тем более что мы не рассматриваем специфические фасоны мини.

Выбирайте шорты с достаточно широкими штанинами, которые не будут стеснять ваших движений и в которых вы будете себя чувствовать максимально комфортно. Отдавайте предпочтение моделям со средней или с высокой посадкой. При желании прикройте паховую зону рубашкой навыпуск.

С декором будьте осторожны. Чем больше заклепок, страз и других объемных деталей, тем крупнее будут казаться бедра и ягодицы. Лучше отдавать предпочтение шортам в минималистичном стиле.

Удачные сочетания

С чем носить удлиненные шорты летом? Вариантов великое множество, и вы можете смело экспериментировать, составляя эффектные образы с другими вещами из вашего гардероба. Но если вы сомневаетесь в безупречности своего вкуса, тогда возьмите на вооружение простую и беспроигрышную комбинацию. Речь идет о шортах, белой майке (или футболке) и кроссовках (или кедах). Это сочетание обеспечит вам безупречный и стильный лук.

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Вы также можете заменить майку или футболку на кроп-топ. Такой верх сочетается с шортами любой посадки: средней, низкой и высокой.

В прохладную погоду (например, вечером или ночью) смело дополняйте образ джинсовой курткой. Вы также можете надеть поверх топа или футболки рубашку с длинным рукавом на пуговицах. Кстати, и простая трикотажная кофта с длинным рукавом тоже подойдет вместо майки, если на улице не слишком жарко.

Что касается обуви, то классический вариант — это спортивная обувь. Но если вам нравится создавать яркие образы, то вы можете рассмотреть сочетание с ковбойскими ботинками или ботильонами.