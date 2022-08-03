Мнение: Татары и спецоперация

В Казани завершилось мероприятие, позиционирующее себя съездом организации, имеющей право представлять всех, порядка десяти миллионов татар, живущих на планете – VIII съезд Всемирного конгресса татар.

Президент России Владимир Путин прислал съезду телеграмму, в которой оказалось много хороших слов про Всемирный конгресс татар. Мол, эта организация «…проводит большую, содержательную работу, направленную на сбережение родного языка, развитие древней, уникальной культуры татарского народа, воспитывает у молодежи приверженность традициям и обычаям предков, высоким идеалам патриотизма и справедливости. Сегодня представители татарского народа честно выполняют свой долг перед Родиной, защищают Отечество, демонстрируют выдающиеся достижения в труде, науке, культуре, спорте, других сферах…». (отсюда).

VIII сьезд Всемирного конгресса татар, завершая свою работу, принял резолюцию в поддержку спецоперации России на Украине.

Дословно: «Мы, делегаты съезда, также одобряем действия президента РФ Владимира Владимировича Путина, направленные на защиту жителей Донбасса, установление мирной жизни, демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение безопасности, суверенитета и основных прав в самой России. Мы не согласны с тем, что США и коллективный Запад проводят политику ограничений против РФ, они оказывают отрицательное влияние на сотрудничество и способствуют установлению специально созданной вражды и противостояния, рождают у мировой общественности неправильные представления о нациях и народах, подталкивают к национальным и религиозным распрям. Мы, как наследники поколения победителей и продолжатели дела народа, понесшего самые значительные потери в Великой Отечественной войне, заявляем о том, что выступаем против поднявшего голову нацизма в разных его проявлениях и призываем народы объединиться против шовинизма, фашизма, расизма, ксенофобии и антисемитизма или их распространения, поддерживающих их политических или общественных движений, а также переписывания истории и ее искажения» (отсюда).

Повторюсь, сегодня в мире – около десяти миллионов татар. И пордяка половины из них проживают за пределами России. Мне вот интересно, татарские диаспоры на Украине, в Финляндии, Германии, Великобритании, США… тоже готовы подписаться под этой резолюцией? Или татары, проживающие в России, и татары, проживающие не в России – это совершенно разные татары?

На снимках:

на съезде Всемирного конгресса татар зачитали приветствие Владимира Путина

делегаты съезда поют неофициальный гимн татарского народа «Туган тел»

фотографии отсюда

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