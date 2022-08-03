 

Спасавшего людей в Мариуполе 14-летнего волонтера отправили отдыхать в «Артек»

03.08.2022, 14:08, Новости дня
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На очередную смену в международный детский центр «Артек» приехал 14-летний волонтер Арсен Попов из Мариуполя, помогавший принимать раненых в городской больнице, а также разбирать завалы.

Глава ДНР Денис Пушилин вручил Арсену медаль «За отвагу» «за самоотверженное исполнение гражданского долга при оказании помощи жителям Мариуполя», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Арсен Попов – старший из троих детей, у него два младших брата, о которых он всегда заботился. А еще с детства помогал людям вокруг, поэтому, когда нужна была помощь родному городу, он в числе первых стал волонтером в больнице, где работает его мама Елена.

Как пишет Донецкое агентство новостей, Арсен вместе с другими волонтерами переносил на носилках в операционный блок раненых, помогал одевать гипс травмированным. Делал и многое другое, что необходимо в таких случаях в лечебном учреждении, превратившимся в госпиталь.

Сегодня Арсен отдыхает в детском лагере «Морской» и занимается в профильном туристском отряде. Юные туристы «Артека» прошли посвящение, полное походной романтики, поднявшись на одну из живописных высот Крыма – Куш-кая. По словам Арсена, он впервые совершил восхождение на гору.

С новыми друзьями из разных уголков РФ юноша учится ориентироваться по картам и навигаторам, готовится к профильному состязанию туротрядов – «Лесной битве».

Вместе со своим отрядом волонтер из Мариуполя принимает участие во всех главных событиях смены – знакомится с историей и традициями детского центра, осваивает новые навыки в творческих студиях, занимается спортом, набирается сил перед новым учебным годом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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