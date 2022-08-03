 

Песков посоветовал не делать громких заявлений об угрозе мировой войны на фоне визита Пелоси

03.08.2022, 14:08, Новости дня
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Не стоит бросаться громкими «громкими и страшными словами» об угрозе масштабной мировой войны на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, призвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не сторонник бросаться такими громкими и страшными словами. Предлагаю этого не делать», – сказал он в ответ на просьбу оценить, насколько близко мир подошел к новому мировому противостоянию и угрозе масштабной мировой войны на фоне визита Пелоси.

При этом Песков признал, что недооценивать рост напряженности в связи с этим визитом нельзя.

«Недооценивать уровень напряженности, который был спровоцирован этим визитом, в регионе нельзя. Это самая чистая провокация. Это никакая не линия, направленная на поддержку свободы и демократии. Это чистая провокация. Здесь нужно подобные шаги называть своими именами», – передает его слова ТАСС.

 «Мы убеждены, что никакие политические цели не должны и не могут достигаться такими провокационными шагами», – подчеркнул представитель Кремля.

Он также заявил, что контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином из-за ситуации вокруг визита Пелоси на Тайвань не запланированы.

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.

В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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