 

Антоновский мост в Херсоне пообещали восстановить к началу следующей недели

03.08.2022, 14:08, Новости дня
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Антоновский мост в Херсоне в начале следующей недели будет восстановлен, его чинят лучшие российские специалисты, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«По мосту Антоновскому могу сказать, что в начале следующей недели, я думаю, он будет уже готов. Там активно идет работа», – передает РИА «Новости» его слова.

Как добавил вице-премьер, мост был спроектирован еще во времена СССР и необходимые специалисты для его восстановления нашлись в России. «Мы прислали лучшую мостостроительную компанию в стране, это та же компания, которая построила Крымский мост. Ребята очень профессиональные», – отметил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что часть полос разрушенного в результате обстрелов украинскими войсками Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне уже восстановлена.

Власти Херсонской области запустили два катера для организации переправы через Днепр на время восстановления Антоновского моста под Херсоном, пострадавшего в ходе обстрела со стороны Украины.

Напомним, 20 июля украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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