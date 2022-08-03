Прелести жены – Личное мнение

Ну вот и Ксения Собчак вступила в тот психологический возраст, когда хочется показать все свои прелести, даже если их нет.



Фото: Соцсети

Ради объективности отмечу: держалась Ксенька достаточно долго. Дольше Бузовой, Успенской и других.

Но тут, такое дело — никто не застрахован.

Обычно катализатором демонстрации прелестей служит одиночество. Или муж не обращает внимания, или хочется страсти, а её нет, или ещё чего в этом же роде.

И действительно, где Богомолов? Не видится с женой, увлечён постановками, пока Ксения скачет по городам и весям.

Посмотри же, муж, какие у меня есть прелести, как бы манифестирует жена. Думаю, это как раз тот случай.

Прелести, конечно, на любителя. Губки надула, очки нацепила — ни дать, ни взять, а манкая женщина. Волосы, правда, опять не вымыла, но хоть прикрыла их кепкой — и на том спасибо.

Но опять же, живот хорош, сильные руки. Про главное на фото ничего не скажу, но цвет купальника яркий.

Ну что, Константин, не хочешь уже обратить взор на отчаявшуюся жену? Смотри, как старается стать желанной для тебя женщиной, пока ты ерундой занят!

После демонстрации прелестей, следующим этапом, обычно бывает поиск того, кто внимание всё-таки обратит.

В какие жизненные этапы вы демонстрировали свои чары?

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