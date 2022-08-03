 

Из русского языка предложили убрать запятые и тире

03.08.2022, 13:33, Разное
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Русский язык в ближайшее время может быть радикально реформирован – в Минобразования предложили упростить пунктуацию при помощи ликвидации запятых и тире.

По мнению чиновников, расстановка этих знаков препинания является проблемной для многих людей. Учащиеся заведений различной степени аккредитации допускают огромное количество ошибок, которые следовало бы считать «несущественными».

По данным методиста Минобра Ольги Ягузовой, число учащихся, которые не могут сдать ЕГЭ, значительно вырос. Зачастую это происходит именно из-за отсутствующих (или лишних) запятых и тире.

– Кто-то из-за тире не смог поступить в вуз, который хотел, то есть лишился в будущем любимой профессии, лишился мечты. Где именно лучше ставить тире, запятую, двоеточие или точку с запятой, не знают даже у нас в министерстве. Однажды я подсмотрела, как общается молодёжь в мессенджерах – они прекрасно обходятся без всех этих знаков и друг друга понимают, – посетовала она.

После внедрения реформы переизданию будут подлежать более 1 миллиона школьных учебников. В ведомстве ещё согласовывают все детали – так, чиновники решили сохранить тире для обозначения прямой речи. Вопрос с отменой запятых эксперты обсудят дополнительно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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