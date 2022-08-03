Мнение: Россия вытянула счастливый билет

Китай начал наказывать США экономически. Огромный завод по производству батарей для Теслы и Форда, кажется, так и не будет построен в США (ссылка). Также вчера прошли слухи, что поставщики Эппл в Китае приостанавливают производство комплектующих для айфонов с макбуками. И это, вероятно, только первый шум лавины — Запад зависит от Китая насколько сильно, что полноценные санкции могут отправить Европу и США в нокдаун. Экономика наших врагов далека по прочности от российской, она и без того балансирует на грани краха. Китай держит в руках пульт от аппарата жизнеобеспечения Запада. Одно нажатие на кнопку, и поедатели гамбургеров увидят в магазинах трёхкратный рост цен на всё.

Собственно, потому-то американские политики и кричали на Нэнси Пелоси, пытаясь её остановить. Когда живёшь в стеклянном доме, кидаться камнями — плохая практика.

Понятно, что по самому Китаю санкции тоже ударят — его экономика зависит как от США с Европой, так и от Тайваня, отношения с которым сейчас будут особенно сложны. Тайвань является главным производителем чипов в мире, и если он остановит отгрузку чипов в Китай, это будет равносильно объявлению войны.

К сожалению, американцы не оставили Китаю выбора. После полёта Пелоси следует ждать или полноценную экономическую войну против США, или экономическую войну против США, совмещённую с силовым возвращением Тайваня в родную гавань. Вариант «жить как прежде», кажется, уже скомкан и выброшен в корзину. Россия, конечно же, полностью на стороне Китая — во-первых, мы в одном блоке, а во-вторых, сторона добра тут полностью очевидна, как и во Второй мировой.

Пекин потребовал вчера от США вывести всё ядерное оружие из Европы (ссылка). Россия, в свою очередь, полностью поддержала Китай по тайваньскому вопросу. Цитирую вчерашнее заявление нашего МИД (ссылка):

Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая…

Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии.

Сейчас всё в порядке, на нашей стороне и правда, и сила. Однако если бы США не расслабились в девяностые, решив, что уничтожение России — вопрос времени, события могли бы пойти по совершенно другому, по гибельному для нас руслу. Цитирую из письма читателя:

Ещё в начале 1990-х на границе между Россией и Китаем была очень неспокойная обстановка. Контрабандисты, обстрелы с сопредельной территории. Я разговаривал с двумя не знающими друг друга людьми, служившими тогда на границе. Один из них рассказал мне, что был ранен с сопредельной территории пулей.

Китай был в 1980-е годы союзником США. Я разговаривал с ветеранами войны в Афганистане. По их рассказам, афганские душманы были вооружены китайскими автоматами и пулеметами, которые были копиями советских, но хуже по качеству. То есть Китай вооружал душманов. Известным фактом является то, что он и обучал душманов, как и США. Более того, Китай получал от США разведывательную информацию по СССР.

Таким образом, для войны между Россией и Китаем было очень много поводов. Именно Путин взял жёсткий курс на установление дружественных отношений с Китаем. Была проведена демаркация границы. Был передан в том числе и остров Даманский в пользу Китая. Это разрядило обстановку…

В Китае отлично понимают, что России война с Китаем не нужна. А вот США вполне могут если не прямо напасть на Китай, то натравить на Китай его недругов и поддержать их во всем. Так что мы естественные партнеры.

О передаче со стороны США в пользу Китая разведывательной информации по СССР я узнал только несколько лет назад из открытых источников. Это было шоком для меня. Я действительно не знал, что США и Китай были военными союзниками, а не просто экономическим партнерами.

Пазл сложился — стало понятно, почему именно в это время произошли события на площади Тяньаньмэнь (в июне 1989 года) — они логично вытекают из поражения СССР в Афганистане (февраль 1989 года). Китай был больше не нужен своему союзнику, и США решили убрать свидетеля в лице руководства Китая, и превратить Китай в своего холопа, поставив новое руководство. Кстати, наверняка из Тайбэя. США организовали выступление своей пятой колонны в Китае. Участников пятой колонны войска, следуя жесткому приказу, намотали на гусеницы — китайская перестройка с последующим переходом под полный контроль США не удалась.

Российская власть является чемпионом по установлению добрых отношений с лютыми врагами. России удалось нормализовать отношения с Китаем, Израилем, Ираном, Катаром, Саудовской Аравией, Пакистаном. Это те страны, которые прямо способствовали падению СССР. Это действительно дорогого стоит. Это просто невероятный результат — имея такой большой и кислый лимон в наследство от СССР, извлечь из него столько полезного лимонного сока — 5 баллов!

Добавлю от себя, что остров Даманский передал Китаю ещё Горбачёв, в 1991 году. Что более важно, тем же документом он передал Китаю половину Амура: ранее граница проходила не по фарватеру реки, а прямо по берегу Китая, так что вся речная гладь была нашей (ссылка). Не люблю Горбачёва, но тут, вероятно, он был прав — прежний договор о границах с Китаем был унизительным для нашего партнёра, следовательно, ненадёжным.

Вместе с тем Горбачёв не сделал главного, не урегулировал нормально границу с Китаем. Эту важнейшую работу провёл уже Путин, привязав границу не к ненадёжным ориентирам на местности (которые можно срыть экскаватором), а к абсолютным координатам. Учитывая историю наших отношений с Китаем в 19-м веке, окончательное закрытие пограничных споров больше разозлило ура-патриотов в Китае, чем у нас.

Почему Хрущёв поссорился с Китаем — тема для отдельного поста. Кратко замечу, что он всего лишь продолжил ошибочную линию Сталина, занял позицию превосходства. Мао вынужден был прощать пренебрежение Сталину, так как СССР был тогда гораздо мощнее ослабленного войнами азиатского гиганта. Но после смерти Сталина Мао затребовал у его наследников равных отношений, а Хрущёв не понял, почему это настолько важно для наших партнёров, и не принял это справедливое требование.

Брежнев тоже не смог или не захотел выправить ситуацию, а Горбачёв, несмотря на его почти преступную мягкость, был верным другом США, равно как и покойный Ельцин. Если бы не последняя загогулина Бориса Николаевича, если бы к власти в России в 2000 году пришёл какой-нибудь западный лакей, наши отношения с Китаем были бы сейчас хуже, чем с бандеровской Украиной. Страшно представить, к чему бы это в итоге привело.