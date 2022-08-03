На это раз – розовые волосы и колечко в носу: непризнанная дочь Малинина любит экспериментировать со своей внешностью

У певца Александра Малинина четверо детей. С тремя он поддерживает хорошие отношения, а вот с дочерью от второго брака Кирой никак не может найти общий язык. Всему виной — непростые отношения музыканта с ее мамой.

Конфликт

Всего около трех лет продлился брак Малинина с коллегой по цеху Ольгой Зарубиной. В 1985 году у пары появилась на свет дочь Кира. Семья распалась — Зарубина уехала с дочкой в Америку, а Малинин остался жить в России и вскоре повторно женился.

Спустя много лет Зарубина появилась: но не одна, а с подросшей дочерью. Артистка упрекала бывшего в том, что тот не платил на ребенка алименты. Малинин усомнился в своем отцовстве, однако анализ ДНК показал, что его сомнения были беспочвенны. Но даже после этого не произошло воссоединения Киры со звездным папой.

Зарубина убеждена в том, что всему виной — нынешняя жена Малинина. Якобы, она препятствует налаживанию контакта дочери с папой. Зарубина убеждена в том, что Малинин своим неприятием и отторжением дочери нанес Кире психологическую травму.

Экстравагантные образы

Дочь музыканта не раз появлялась в эфире телепередач, ведь Зарубин и Малинина публично выясняли отношения несколько лет. Впервые зрители увидели Киру пышнотелой девушкой с каштановыми волосами и прической удлиненное каре. В прессе стали критиковать внешность дочери Малинина и обсуждать ее лишний вес. Тогда Кира взялась за себя и похудела практически до неузнаваемости.

Тогда же она стала экспериментировать с внешностью. Кира то появлялась с осветленными длинными волосами в образе романтической принцессы. То представала с фигурной стрижкой и с окрашенными в два цвета прядями.

Для посещения передач Кира выбирала экстравагантные наряды, создавая тем самым все более колоритные образы. Недавно девушка решилась на очередную смену имиджа. Передние пряди она перекрасила в розовый цвет. Она также вернула себе пирсинг. На какое-то время Кира отказалась от ношения сережки в носу, но по последним снимкам видно, что серебряное украшение опять на прежнем месте.

Кира живет в Америке и в скором времени планирует выйти замуж.

Дети музыканта

У Киры есть еще трое братьев и сестер по отцу. Старший — известный певец Никита Малинин, рожденный в первом браке музыканта. От третьего брака у Александра Малинина есть двойняшки Фрол и Устинья. Им по 21 году.

Устинья планирует пойти по стопам отца и стать певицей, а Фрол занимается фотографией и живописью. Парень живет в Германии, а его сестра в Великобритании.