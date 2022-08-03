 

Родом с Ближнего Востока: платья, рубашки и другая одежда из муслина, идеально подходящая для тропических летних температур

03.08.2022, 13:05, Разное
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Муслин – идеальный материал для лета. Сегодня эта прессованная хлопчатобумажная ткань приобретает все большую популярность. И это неудивительно: она не мнется и ее не нужно гладить, в одежде из муслина комфортно в жаркую погоду.

Муслин родом с Ближнего Востока. В Европу он попал в 17-м веке. Это очень мягкий и приятный материал, который часто используется для производства детской одежды.

Муслин прочный, но в то же время очень легкий и прекрасно пропускает воздух. Кроме того, он хорошо сохнет и поэтому является идеальным материалом для производства летней одежды.

Муслин довольно медленно, но уверенно проникает и в сегмент женской одежды. Из него шьют самые разные ее виды.

Белая рубашка

Одним из самых универсальных модных изделий из муслина является белая рубашка на пуговицах. Ее можно носить на работу вместо классической поплиновой рубашки. Но для пляжа она тоже отлично подойдет – ее нужно просто расстегнуть и надеть поверх купальника.

Муслиновое платье

Еще одна полезная летняя вещь — муслиновое платье. Его самое большое преимущество заключается в том, что оно не мнется и сохраняет форму, поэтому его удобно брать в отпуск, упаковав в чемодан.

Можно выбирать разные фасоны и цвета. Отлично смотрится классическое платье-рубашка свободного кроя, а подчеркнуть талию можно с помощью пояса.

Оно может выполнять функцию куртки, если накинуть его, например, поверх майки и шорт или светлых джинсов.

Очень удобна и практична модель с запахом. Оно практически не выходит из моды, эффектно смотрится и идеально подходит для отпуска на море.

С чем комбинировать

Поскольку муслин – это натуральный материал, комбинировать платья из этого материала можно с модными гладиаторами или минималистичными кожаными шлепанцами и соломенной шляпой.

Такой наряд подойдет не только для отпуска, но и для жарких дней в условиях города, когда трудно найти тень.



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