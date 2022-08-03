Ректор «Шанинки» Зуев признал вину и выплатил ущерб по делу о мошенничестве

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев дал признательные показания в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и полностью возместил ущерб, установленный ранее следствием, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе расследования уголовного дела о хищении мошенническим путем бюджетных денежных средств Сергей Зуев дал признательные показания и возместил ущерб, который был ранее установлен следствием», – сообщил источник ТАСС.

Тверской суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство полиции о смягчении Зуеву меры пресечения с ареста на домашний арест.

«Кроме того, он дал показания, изобличившие ранее не известных следствию соучастников преступления. В настоящее время сбор доказательств по делу окончен, расследование дела близится к завершению», – сказал следователь в обоснование своего ходатайства о переводе Зуева из СИЗО под домашний арест.

Ректор обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В его деле два эпизода, один из которых связан с предполагаемым хищением более 20 млн рублей при исполнении договоров между вузом и Фондом новых форм развития образования. Как сообщалось в марте этого года, он возместил на тот момент 6 млн рублей ущерба.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование». По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова. Никто из них, кроме Крючковой, вину не признает. Позднее она была переведена под домашний арест. Позже по этому же делу были помещены под домашний арест ректор и проректор РАНХиГС Владимир Мау и Иван Федотов.

В октябре член ОНК Москвы Кирилл Беспалов сообщал, что Зуев не признает свою вину в хищении более 21 млн рублей.

Правоохранительные органы задержали Зуева по подозрению в хищении более 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), возглавляемого экс-замминистра просвещения Мариной Раковой.

Напомним, Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой».

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