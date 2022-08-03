 

Генсек ШОС выступил против вмешательства извне в дела стран-членов

03.08.2022, 12:46, Новости дня
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Шанхайская организация сотрудничества выступила против внешнего вмешательства во внутренние дела стран-членов, сообщил генеральный секретарь организации Чжан Мин касательно визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Принцип «одного Китая» является общим консенсусом международного сообщества и основной нормой международных отношений. ШОС придерживается принципа «одного Китая» и решительно выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела стран-членов», – передает РИА «Новости» его слова.

Мин добавил, что организация поддерживает государства-члены в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности и будет стимулировать укрепление сотрудничества межу странами-членами в этом отношении ради обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе.

Тем временем мировые СМИ наперебой высказывают предположения о последствиях визита Пелоси на Тайвань, единодушно согласившись, что США используют Тайвань для провоцирования Китая точно так же, как Украина использовалась ими для провоцирования России.

Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. 

Вскоре Пелоси заявила о вероятности скорого заключения торгового соглашения США с Тайванем.

В китайских СМИ заявили, что Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» подрывая мир в Тайваньском проливе. 

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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