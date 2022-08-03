 

В Госдуме опровергли введение ответственности за использование VPN

03.08.2022, 12:46, Новости дня
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Введение ответственности за использование VPN-сервисов в РФ не обсуждается, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Ответственности за использование VPN нет и её введение не обсуждается», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее ИТ-эксперт Артем Геллер рассказал газете ВЗГЛЯД, что данные пользователей VPN-сервисов обычно потом продаются неизвестным покупателям, чаще всего – аферистам, в том числе и тем, кто находится за пределами России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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