В Госдуме опровергли введение ответственности за использование VPN
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Введение ответственности за использование VPN-сервисов в РФ не обсуждается, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Ответственности за использование VPN нет и её введение не обсуждается», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее ИТ-эксперт Артем Геллер рассказал газете ВЗГЛЯД, что данные пользователей VPN-сервисов обычно потом продаются неизвестным покупателям, чаще всего – аферистам, в том числе и тем, кто находится за пределами России.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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