В Госдуме опровергли введение ответственности за использование VPN

Введение ответственности за использование VPN-сервисов в РФ не обсуждается, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Ответственности за использование VPN нет и её введение не обсуждается», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее ИТ-эксперт Артем Геллер рассказал газете ВЗГЛЯД, что данные пользователей VPN-сервисов обычно потом продаются неизвестным покупателям, чаще всего – аферистам, в том числе и тем, кто находится за пределами России.

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