 

Мнение: Китайский ответ

03.08.2022, 12:45, Разное
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На утро ответ Китая на американскую провокацию пока что выразился в:

1. Осуждении на дипломатическом уровне.
2. Начавшихся военных учениях с ракетными стрельбами, включая ракеты потенциально способные нести ядерные заряды, но пока с неядерными боеголовками.
3. Частичной блокаде острова зонами учений. Пока как минимум до 8 августа.
4. Требованиях к авиакомпаниям не летать в воздушном пространстве Тайваня.
5. Приостановке проекта строительства завода CATL по производству аккумуляторов строимостью 5 млрд. долларов на 10 000 рабочих мест в США.
6. Эмбарго на поставку на Тайвань природного песка (на острове его используют для производства цемента и стекла).
8. Приостановке импорта с Тайваня в Китай двух видов рыбы и цитрусовых.
9. Запрете для китайских компаний сотрудничать с Тайваньским фондом демократии и Тайваньским международным фондом международного сотрудничества и развития.
10. В целом, можно ожидать, что основной ответ Китая будет в экономической плоскости. Ну а в целом, очевидно, что текущие события приблизили будущую войну за Тайвань.

Источник: Colonel Cassad



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