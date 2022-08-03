Мнение: Китайский ответ

На утро ответ Китая на американскую провокацию пока что выразился в:

1. Осуждении на дипломатическом уровне.

2. Начавшихся военных учениях с ракетными стрельбами, включая ракеты потенциально способные нести ядерные заряды, но пока с неядерными боеголовками.

3. Частичной блокаде острова зонами учений. Пока как минимум до 8 августа.

4. Требованиях к авиакомпаниям не летать в воздушном пространстве Тайваня.

5. Приостановке проекта строительства завода CATL по производству аккумуляторов строимостью 5 млрд. долларов на 10 000 рабочих мест в США.

6. Эмбарго на поставку на Тайвань природного песка (на острове его используют для производства цемента и стекла).

8. Приостановке импорта с Тайваня в Китай двух видов рыбы и цитрусовых.

9. Запрете для китайских компаний сотрудничать с Тайваньским фондом демократии и Тайваньским международным фондом международного сотрудничества и развития.

10. В целом, можно ожидать, что основной ответ Китая будет в экономической плоскости. Ну а в целом, очевидно, что текущие события приблизили будущую войну за Тайвань.

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