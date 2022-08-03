 

Шрёдер: Личное мнение

03.08.2022, 12:28, Разное
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2».

Нужно понимать, что Шрёдер – давно уже немец только по происхождению и паспорту. В реальности он представляет интересы своего работодателя и по факту всё, что говорит Шрёдер – это то, что ему поручили сказать в Кремле.

Фактически Шрёдер озвучивает условия Кремля: запуск «Северного потока-2» в обмен на возобновление поставок газа в Европу.

Это неизбежно тянет за собой целый ряд следствий: Европа должна будет отменить огромный список санкций, пересмотреть позицию по Украине ну и там по мелочи еще много чего.

Просто так запустить СП-2 в нынешних условиях уже не получится, его придавило ко дну очень большое число сопутствующих проблем.

Ультиматум, который выдвигает Шрёдер Европе от имени Кремля, подан в обертке личного мнения экс-канцлера, но вряд ли у кого возникнут сомнения, кто именно ему написал текст этого мнения.

Источник: Эль Мюрид



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