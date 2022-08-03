 

Российская социальная сеть ЯRUS запустит версию для слабовидящих людей

03.08.2022, 12:23, Разное
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С инициативой создания к разработчикам соцсети ЯRUS обратился активист общества людей с ограниченными возможностями Владимир Худяков. Потеря зрения после длительного заболевания глаукомой не помешала ему заняться экстремальным видом спорта – ездой на вездеходах по бездорожью. О преодолении трудностей в жизни незрячих Владимир делится на своей личной странице в социальной сети ЯRUS.

“Запуск такой платформы – это отличная идея, так большинство людей незрячих, слабовидящих и в том числе глухих, и даже немых, ведь для них соцсеть единственная связь с внешним миром и это решит многие их проблемы по информационному восполнению, так как многие просто сегодня оторваны от жизни”, — рассказал Владимир Худяков, пользователь социальной сети ЯRUS, автор блога “Нет Предела. Полезное о незрячих”.

По статистике в нашей стране порядка 1,5 млн. россиян, страдающих частичным или полным отсутствием зрения. Именно для такой категории пользователей специальная программа озвучивания в приложении ЯRUS позволит не только общаться, следить за новостями, но и выбирать подписки по интересам, слушать музыку. Сегодня площадка ЯRUS с 6 млн. аудиторией помогает каждому пользователю стать блогером, публиковать в лентах свой уникальный фото и видеоконтент. .

Материал подготовлен специально для социальной сети ЯRUS.



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