В Москве скоро откроется новый культурно-досуговый центр

В российской столице продолжается активное строительство многофункциональных культурно-досуговых центров. Власти Москве открывают их в районах города, чтобы местным жителям не приходилось для отдыха добираться до центра. В новым объектах проводятся концерты, ярмарки, выставки, мастер-классы, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, встречи, лекции и другие интересные мероприятия.

Параллельно в столичных районах проходят работы по реконструкции старых кинотеатров. Их перестраивают в комфортные общественные пространства с современным оборудованием в рамках городского проекта “Место встречи”.

Очередной точкой притяжения горожан станет новый культурно-досуговый центр на северо-западе столицы. Трехэтажное здание площадью 5,8 тысяч квадратных метров откроется в районе Митино по адресу: улица Дубравная, владение №33. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики

Москвы Сергей Левкин.

К слову, новый объект расположен рядом со станцией метро “Митино”, на пересечении

Митинской и Дубравной улиц, что обеспечит его транспортную доступность. Эту задачу, по словам чиновника, перед столичным строительным комплексом поставил мэр города Сергей Собянин.

Для

автовладельцев построена наземная охраняемая парковка. На первом этаже многофункционального центра будет работать ярмарка. На торговой площади можно будет организовать как выставки продукции, так и фермерский рынок. Рядом откроется кафе. На третьем этаже расположится фитнес-центр.

Еще одной точкой притяжения жителей Москвы станет роскошный экопарк, который планируется построить на Покровской набережной. Ранее об этом сообщили “Дни.ру”.

Концепция проекта Primavera от архитектурного бюро Wowhaus заключается в том, чтобы экопарк отвечал требованиям бережного сохранения живописного ландшафта территории, а также олицетворял гармоничное взаимодействие природы и человека.

Территория площадью 17 гектаров должно стать естественным продолжением зеленого пояса полуострова Покровское-Стрешнево. По словам основателя архитектурного бюро Wowhaus Олега Шапиро, в проект заложено деликатное отношение к природе для привлечения внимания граждан.