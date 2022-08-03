Чем ниже зарплата, тем хуже память — ученые



1

минута

Это интересное исследование провела Школа общественного здравоохранения имени Мейлмана Колумбийского университета. До этого ученым было известно, что низкооплачиваемая работа непосредственно связана с последствиями для здоровья, такими как симптомы депрессии, ожирение и гипертония, которые являются факторами риска когнитивного старения. Но ни в одном из предыдущих исследований не изучалась конкретная связь между низкой заработной платой в течение трудовых лет и когнитивными способностями в более позднем возрасте.

Данная работа предоставляет новые доказательства того, что устойчивое воздействие низкой заработной платы в годы пика заработка связано с ускоренным ухудшением памяти в более позднем возрасте. Эта ассоциация наблюдалась как в первичной выборке, так и в контрольной группе.

Ученые разделили участников исследования на тех, кто никогда не получал низкой заработной платы, периодически получал низкую заработную плату или всегда получал низкую заработную плату, основываясь на заработной плате, полученной с 1992 по 2004 год, а затем изучили связь со снижением памяти в течение следующих 12 лет — с 2004 по 2016 гг.

Исследователи обнаружили, что по сравнению с работниками, никогда не получавшими низкой заработной платы, у тех, кто постоянно получал низкую заработную плату, в пожилом возрасте наблюдалось значительно более быстрое ухудшение памяти.

«Наши результаты показывают, что социальная политика, улучшающая финансовое благополучие низкооплачиваемых работников, может быть особенно полезной для когнитивного здоровья», — сказала старший автор Адина Зеки Аль Хаззури, доктор философии и доцент эпидемиологии.