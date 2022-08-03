 

Шахназаров: Серебряков утратил связь с реальностью из-за алкоголя

03.08.2022, 12:05, Разное
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Михаил Шахназаров высказал свое мнение относительно заявлений и поведения Алексея Серебрякова. Журналист уверен, что именитый режиссер и актер утратил связь с реальностью, и виной тому стало увлечение алкоголем.
Михаил Шахназаров высказал свое мнение относительно заявлений и поведения Алексея Серебрякова. Журналист уверен, что именитый режиссер и актер утратил связь с реальностью, и виной тому стало увлечение алкоголем.

Алексей Серебряков с 2012 года проживает в Канаде, перебравшись туда вместе с семьей. Сразу после начала российской спецоперации некоторые отечественные селебрити поспешили покинуть страну. Однако, по сообщениям СМИ, Серебряков наоборот вернулся, объяснив этот поступок тем, что не покидал родину навсегда. При этом он как и ранее критически настроен в отношении властей государства и даже культуры РФ. Так, ранее он утверждал, что хорошие условия жизни в стране существуют только в пределах максимум 70 километров от столицы.

Свое объяснение поведению народного артиста Российской Федерации высказал журналист Михаил Шахназаров. Он уверен, что эпатажность звезды кинематографа вызвано его проблемами с алкоголем. Звезда «ПираМММиды» и «Левиафана» слишком много пьет спиртного, что и сказалось на его здоровье. Серебряков, считает репортер, полностью утратил из-за этого всякую связь с реальностью.

В своем в YouTube-шоу «Полный абзац» Михаил Шахназаров признал Серебрякова великолепным актером. Однако даже его коллеги подтверждают проблемы режиссера с подобными напитками. Кроме того, телеведущий назвал кинодеятеля малообразованным человеком, имеющим при этом низкий интеллект. Поведение Серебрякова вызывает стыд у Шахназарова, ведь у многих артист ассоциируется со всей страной.



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