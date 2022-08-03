Собираясь в отпуск на море, не забываем о педикюре: несколько актуальных летних идей для пальчиков ног

Лето – пора отпусков. Педикюр для отпуска стоит подбирать также тщательно, как и дизайн ногтей. Если вы хотите щеголять модным дизайном и просто получать удовольствие от созерцания безупречного покрытия, то мы готовы предложить несколько актуальных идей.

Оформление в нейтральной пастельной гамме

Такой дизайн носит меткое название “постельное белье” и это никоим образом не умаляет его достоинств. Для создания покрытия мастер выбирает нейтральные нюдовые и пастельные оттенки. Ногти, оформленные в таких цветах отлично сочетаются с пляжной обувью.

Однотонный нюд

Минималистичный и стильный дизайн легко впишется в любой образ.

В виде морской волны

Такой дизайн вызывает стойкую ассоциацию с прибрежной волной. Для дизайна используется только цвет и фольга, что позволяет сделать оформление лаконичным, но живым.

Жемчужный прибой

Очень интересный вариант художественного педикюра. Рельеф и объем рисунка задается базой, а затем с помощью цветных гель-лаков и втирки он приобретает законченный вид. Благодаря тому, что мастер использует минимальный набор атрибутов (нет в дизайне страз, бульонок или акрила), он выглядит легким и не перегружает образ.

Голография

Втирка с голографическим эффектом создает простой в исполнении, но очень красивый дизайн.

Цветы и листья

Мягкий цветочный принт и матовое покрытие создают романтическое настроение. Нежнейший дизайн, который легко исполнить.

Животный принт

Кто сказал, что животные принты подходят только для маникюра. Контрастная черная основа и акцентные детали с принтом создают интересную динамику в дизайне.

Цветные наклейки

Наклейки станут удачным вариантом для быстрого педикюра. Яркие принты и легкость исполнения, вот что подкупает в таком оформлении.

Педикюр ракушка

Яркий и простой дизайн самое то, что нужно для хорошего настроения в отпуске.