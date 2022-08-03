В России за сутки госпитализировали 2 тыс. человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за минувшие сутки госпитализировано 2038 человек, на 3,9% больше по сравнению с 2 августа.

Выписали в связи с выздоровлением 10266 человек, на 19,7% больше по сравнению с 2 августа, выявили 14638 новых случаев COVID-19, подтверждено 43 летальных исхода, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ госпитализировано 1962 человека, на 134,7% больше по сравнению с 1 августа.

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