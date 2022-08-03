ЕС рекомендовал импортерам указывать в договорах отсутствие в нефти российской составляющей

Евросоюз рекомендовал импортерам нефти указывать в контрактах, что в поставляемом ими топливе нет российской составляющей, иначе импортер будет нести ответственность за любые неверные заявления, говорится в Официальном журнале ЕС.

Как пишет «Коммерсант», ЕС напомнил, что российская нефть, транспортируемая вместе с нефтью другого происхождения в смешанном виде, подпадает под эмбарго, а импортеры несут ответственность за его соблюдение.

«Импортерам рекомендуется прописать в договоре купли-продажи пункт, согласно которому экспортер подтверждает, что продаваемая нефть не содержит российской нефти и что в этом случае экспортеры несут договорную ответственность за любые неверные заявления», – говорится в документе.

Экономическим операторам рекомендовали внимательнее проверять сырье, чтобы гарантировать, что сырая российская нефть не будет импортирована, даже если она смешана с большей частью нефти из третьей страны. Им предстоит доказать, что это так, за исключением случаев, когда невозможно определить точную долю топлива, происходящего не из России. Как отмечается в документе, это можно сделать, установив происхождение нефти или проведя химические анализы.

В случае если смешанный продукт поставляется в ЕС, импортер должен точно определить долю российской и нероссийской нефти в нем. Тогда к отгрузке будет допущено то количество, которое соответствует нероссийской доли. Оставшейся части груза будет отказано во въезде на таможенную территорию Евросоюза. Если определить точную долю российской нефти невозможно, то вся партия не будет допущена к разгрузке в ЕС.

Напомним, 21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Новый пакет ввел запрет на экспорт из РФ золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку РФ отдельных товаров и услуг для авиации.

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