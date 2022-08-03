 

В Москве отреставрируют наличники дома в Медовом переулке

03.08.2022, 10:58, Разное
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Москва – один из старейших европейских городов, богатый уникальной архитектурой, привлекающей внимание многочисленных туристов, поэтому власти российской столицы очень бережно относятся к историческому наследию города. Здания и другие ценные архитектурные объекты планово реставрируются. Специалисты всегда стремятся сохранить памятники в первозданном виде.

Бережное отношение проявляется и к постройкам, не обладающим особого статуса. Даже если объект не попадает под особую защиту государства или города, при необходимости он все равно может быть восстановлен с сохранением исторических элементов. Например, резные наличники дома №5 в Медовом переулке отреставрируют, потому что того пожелали местные жители.

Дом не обладает официальным статусом объекта культурного наследия, однако на качество работ это не повлияет. После
капитального ремонта здания деревянные резные наличники снова будут украшать фасад. К слову, архитектурные объекты уже сняты и переданы в реставрационную мастерскую.

Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов. По его словам, в мастерской специалисты уже расчищают слои краски и изучают состояние дерева.

“Несмотря на отсутствие статуса объекта культурного наследия у здания, мы взялись за этот вопрос, чтобы сохранить его исторический облик. Когда во время ремонта в доме начали снимать резные наличники, нам сразу позвонили обеспокоенные жители. В результате переговоров с собственником мы приняли совместное решение о том, что наличники должны быть сохранены”, – подчеркнул чиновник.

Важно отметить, что работы по восстановлению объектов проходят под контролем Мосгорнаследия с участием Российской ассоциации реставраторов. Всего же в работе столичных реставраторов находятся более 500 различных архитектурных форм.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что зданиям детской больницы святой Ольги вернут исторический фасад. Постройки архитектурного ансамбля имеют статус объектов культурного наследия регионального значения. Строительные работы там завершатся к 2023 году. Разрушившиеся красные кирпичи специалисты планируют заменить на новые, соответствующие по фактуре и цвету оригинальным образцам.



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