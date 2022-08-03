Пентагон отрицает уничтожение установок HIMARS в Украине российскими войсками

По утверждению представителей Министерства обороны США, вчерашнее заявление российского министра обороны Сергея Шойгу об уничтожении шести пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS является ложью.

В Пентагоне сообщили, что украинская армия успешно применяет предоставленное ей американской стороной вооружение.

– Нам известно об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова явно ложны… украинцы применяют с поразительной точностью и эффективностью каждую из полностью учтенных высокоточных ракетных систем, которые США, наши союзники и партнеры предоставили им для защиты от жестокого преступного вторжения России, – сказал пресс-секретарь Пентагона Тодд Брессейл.

Отметим, в нескольких случаях минобороны РФ предоставляло несколько фрагментов видео, на которых якобы уничтожаются украинские HIMARS, однако ничего похожего на них не видно.

Ранее Сергей Шойгу уточнил, что российские войска уничтожили 33 американские гаубицы M777, пять пусковых установок Harpoon, а также шесть пусковых установок и 200 ракет РСЗО HIMARS.